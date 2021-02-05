Haberler Ankara Haberler Ankara
- 05 Şub 2021 - 21:44 G: 05 Şub 2021 - 22:09

MasterChef Somer Sivrioğlu yine çapkınlık peşinde! Otelde ne işleri var?

TV8 ekranlarında sunulan Masterchef yarışmasının sunucusu olarak hayatımıza giren Somer Sivrioğlu’nun özel hayatı hakkında çıkan iddialar milyonlarca kişiye şok yaşattı. Sevilen yarışmada başarılı performansıyla dikkatlerini üzerine çeken Somer Sivrioğlu; Söylemezsem Olmaz isimli magazin programına konu oldu. Hakkında çıkan aşk iddiaları ise…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Masterchef yarışmasının başladığı günden beri sunuculuğunu yapan Somer Sivrioğlu, Türkiye’nin en sevilen yüzlerinden biri olmuş konumda. Masterchef yarışması bitmiş olmasına rağmen halen sosyal medyada her attığı gönderi ve hikaye binlerce etkileşim alıyor. Özellikle bu sezon uzun soluklu bir yarışma olan Masterchef’te Somer Şef sadece yetenekleriyle gündem olmadı… Aşk hayatı da çok konuşulan konular arasındaydı…

Sevilen yarışmanın sunuculuğunu yapan Somer Şef 5 Şubat itibariyle Beyaz TV ekranlarında yer alan magazin programına konu oldu. Bir otelden çıkarken görüntülenen Somer Sivrioğlu’nun iddialara göre otelde bir kadınla zaman geçirdiği söylendi. Beyaz TV muhabirlerine yakalanan Somer Sivrioğlu’na yöneltilen sorulara ise kaçamak yanıtlar verdiği sosyal medya takipçileri tarafından fark edildi.

05 Şub 2021 - 21:44 Ankara- Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hakan Altun ve Serenay Sarıkaya Sevgili mi Oldu? O Magazin Programı Sarıkaya – Altun Deyince Sosyal Medya Sallandı! “Evlenirler!” mask
Hakan Altun ve Serenay Sarıkaya Sevgili mi Oldu? O Magazin Programı Sarıkaya – Altun Deyince Sosyal Medya Sallandı! “Evlenirler!”
Hande Erçel’in Yüzü Gülmüyor! Sebebi Ortaya Çıkınca Milyonlar Sessizliğe Büründü! O Kare… mask
Hande Erçel’in Yüzü Gülmüyor! Sebebi Ortaya Çıkınca Milyonlar Sessizliğe Büründü! O Kare…
Kerem Bürsin Sen Çal Kapımı Dizisini Bıraktı, Diğer Dizisine Dört Elle Sarıldı! Reklamlarını Yapmaya Başladı! Sen Çal Kapımı Dizisinde Neler Oluyor? mask
Kerem Bürsin Sen Çal Kapımı Dizisini Bıraktı, Diğer Dizisine Dört Elle Sarıldı! Reklamlarını Yapmaya Başladı! Sen Çal Kapımı Dizisinde Neler Oluyor?
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan Muhteşem Haber! İlişkilerini Nikahla Taçlandırma Kararı Aldılar! Evleniyorlar... mask
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan Muhteşem Haber! İlişkilerini Nikahla Taçlandırma Kararı Aldılar! Evleniyorlar...
İrem Helvacıoğlu Sen Anlat Karadeniz'den Sonra Çok Değişti! Neşesini Paylaşan Güzel Oyuncu, Set Arkadaşına Eşlik Etti! mask
İrem Helvacıoğlu Sen Anlat Karadeniz'den Sonra Çok Değişti! Neşesini Paylaşan Güzel Oyuncu, Set Arkadaşına Eşlik Etti!
Yasak Elma Oyuncuları İkiye Ayrıldı! Biri Günlük Güneşlik, Diğeri Tatsız Tuzsuz… Sette Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Oyuncuları İkiye Ayrıldı! Biri Günlük Güneşlik, Diğeri Tatsız Tuzsuz… Sette Neler Oluyor?
Sadakatsiz Dizisinin Yıldızından Şok Paylaşım! Eskilere Gitti, Fotoğrafını Paylaştı! Saniyeler İçerisinde Rekor Beğeni... mask
Sadakatsiz Dizisinin Yıldızından Şok Paylaşım! Eskilere Gitti, Fotoğrafını Paylaştı! Saniyeler İçerisinde Rekor Beğeni...
Hande Erçel, Kerem Bürsin Defterini Yırttı Attı! Artık En Yakınında O İsim Var! "Güzelliğini Görünce..." mask
Hande Erçel, Kerem Bürsin Defterini Yırttı Attı! Artık En Yakınında O İsim Var! "Güzelliğini Görünce..."
Mehmet Ali Erbil'in Kızı Babasına Resmen Devrim Yaptı! Göğüs Dekoltesi Sosyal Medyayı Salladı! Mehmet Ali Erbil Ne Diyecek? mask
Mehmet Ali Erbil'in Kızı Babasına Resmen Devrim Yaptı! Göğüs Dekoltesi Sosyal Medyayı Salladı! Mehmet Ali Erbil Ne Diyecek?
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Arasındaki Her Şey Yok Oldu! Dizi Çekimlerine Bile Ara Verildi! Neler Oluyor... mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Arasındaki Her Şey Yok Oldu! Dizi Çekimlerine Bile Ara Verildi! Neler Oluyor...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
ABD Başkanı Biden: "Ekonomimizin hala sıkıntıda olduğu çok açık" mask
ABD Başkanı Biden: "Ekonomimizin hala sıkıntıda olduğu çok açık"
Hakan Altun ve Serenay Sarıkaya Sevgili mi Oldu? O Magazin Programı Sarıkaya – Altun Deyince Sosyal Medya Sallandı! “Evlenirler!” mask
Hakan Altun ve Serenay Sarıkaya Sevgili mi Oldu? O Magazin Programı Sarıkaya – Altun Deyince Sosyal Medya Sallandı! “Evlenirler!”
MasterChef Somer Sivrioğlu yine çapkınlık peşinde! Otelde ne işleri var? mask
MasterChef Somer Sivrioğlu yine çapkınlık peşinde! Otelde ne işleri var?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara tepki mask
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara tepki
Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? mask
Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
Hande Erçel’in Yüzü Gülmüyor! Sebebi Ortaya Çıkınca Milyonlar Sessizliğe Büründü! O Kare… mask
Hande Erçel’in Yüzü Gülmüyor! Sebebi Ortaya Çıkınca Milyonlar Sessizliğe Büründü! O Kare…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL