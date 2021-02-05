MasterChef Somer Sivrioğlu yine çapkınlık peşinde! Otelde ne işleri var?
TV8 ekranlarında sunulan Masterchef yarışmasının sunucusu olarak hayatımıza giren Somer Sivrioğlu’nun özel hayatı hakkında çıkan iddialar milyonlarca kişiye şok yaşattı. Sevilen yarışmada başarılı performansıyla dikkatlerini üzerine çeken Somer Sivrioğlu; Söylemezsem Olmaz isimli magazin programına konu oldu. Hakkında çıkan aşk iddiaları ise…
Masterchef yarışmasının başladığı günden beri sunuculuğunu yapan Somer Sivrioğlu, Türkiye’nin en sevilen yüzlerinden biri olmuş konumda. Masterchef yarışması bitmiş olmasına rağmen halen sosyal medyada her attığı gönderi ve hikaye binlerce etkileşim alıyor. Özellikle bu sezon uzun soluklu bir yarışma olan Masterchef’te Somer Şef sadece yetenekleriyle gündem olmadı… Aşk hayatı da çok konuşulan konular arasındaydı…
Sevilen yarışmanın sunuculuğunu yapan Somer Şef 5 Şubat itibariyle Beyaz TV ekranlarında yer alan magazin programına konu oldu. Bir otelden çıkarken görüntülenen Somer Sivrioğlu’nun iddialara göre otelde bir kadınla zaman geçirdiği söylendi. Beyaz TV muhabirlerine yakalanan Somer Sivrioğlu’na yöneltilen sorulara ise kaçamak yanıtlar verdiği sosyal medya takipçileri tarafından fark edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.