MasterChef Somer Sivrioğlu yine çapkınlık peşinde! Otelde ne işleri var?

Masterchef yarışmasının başladığı günden beri sunuculuğunu yapan Somer Sivrioğlu, Türkiye’nin en sevilen yüzlerinden biri olmuş konumda. Masterchef yarışması bitmiş olmasına rağmen halen sosyal medyada her attığı gönderi ve hikaye binlerce etkileşim alıyor. Özellikle bu sezon uzun soluklu bir yarışma olan Masterchef’te Somer Şef sadece yetenekleriyle gündem olmadı… Aşk hayatı da çok konuşulan konular arasındaydı…

Sevilen yarışmanın sunuculuğunu yapan Somer Şef 5 Şubat itibariyle Beyaz TV ekranlarında yer alan magazin programına konu oldu. Bir otelden çıkarken görüntülenen Somer Sivrioğlu’nun iddialara göre otelde bir kadınla zaman geçirdiği söylendi. Beyaz TV muhabirlerine yakalanan Somer Sivrioğlu’na yöneltilen sorulara ise kaçamak yanıtlar verdiği sosyal medya takipçileri tarafından fark edildi.