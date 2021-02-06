Sporcular Heyecanlı! Buz Üstünde Müsabakalar Başladı!
Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen "Short Track Federasyon Kupası-1" müsabakaları Erzurum'da start aldı. Birçok ilden katılımın olduğu müsabakaya ilgi büyük.
Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen ''Short Track Federasyon Kupası-1'' müsabakaları başladı.
Palandöken Buz Pisti'nde yapılan organizasyona, İstanbul, Ankara, Erzurum, Kocaeli ve Ardahan illerinden 23 kulüpten 92 sporcu katılıyor.
Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Arif Karadağ, gazetecilere yaptığı açıklamada bu organizasyonda dereceye giren sporcuların kupanın 2, 3 ve 4'üncü yarışlarına katılacağını ifade etti.
Karadağ, "Son yarışımız da Türkiye Şampiyonası olarak devam edecek. Çocuklarımız burada aldıkları başarının ardından, Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası ve olimpiyat ön elemelerine gidecek. Mart ayında deneme yarışları olduğu için dünya seçmeleri olacak. Dünya şampiyonasına federasyonumuzdan 2 sporcumuz gidecek ve oradan iyi başarı elde edeceğiz." diye konuştu.
Kadın ve erkek sporcuların 6 kategoride mücadele verdiği organizasyon, yarın final yarışları ve madalya töreniyle sona erecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.