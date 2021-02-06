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- 06 Şub 2021 - 17:16 G: 06 Şub 2021 - 17:26

Ünlü Futbolcu Sahalardan Uzak Kalacak! Ameliyatı Başarılı Geçti!

Real Madrid'in stoperi Sergio Ramos sol dizinden menüsküs ameliyatı oldu. Başarılı geçen operasyon sonrası futbolcu sahalardan uzun süre ayrı kalacak.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in stoperi Sergio Ramos, sol dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol futbolcunun sol dizinden başarılı bir menüsküs operasyonu geçirdiği belirtildi.

Ramos'un sahalara dönüş tarihiyle ilgili bilgi verilmezken, İspanyol basını, 34 yaşındaki oyuncunun en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağını yazdı.

Bu sezon oynadığı 18 maçta 3 gol atan Ramos, son olarak 14 Ocak'ta İspanya Süper Kupası'ndaki Athletic Bilbao karşılaşmasında forma giymişti.

06 Şub 2021 - 17:16 AA İstanbul- Dünya

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