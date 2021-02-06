06 Şub 2021 - 17:23 Güncelleme: 06 Şub 2021 - 17:37
Kovid-19 Sebebiyle Şampiyona Ertelendi! Sporcular Üzgün!
28 Şubat - 21 Mart tarihleri arasında düzenlenmesi ilan edilen şampiyona virüs sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. Şampiyonanın ne zaman yapılacağı henüz belli değil.
2021 Türkiye Yelken Şampiyonası, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, "28 Şubat-21 Mart tarihlerinde, İzmir’de gerçekleştirileceği ilan edilen Türkiye Yelken Federasyonu 2021 Türkiye Şampiyonası’nın ileriki bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir." denildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.