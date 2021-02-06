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06 Şub 2021 - 17:23

Kovid-19 Sebebiyle Şampiyona Ertelendi! Sporcular Üzgün!

28 Şubat - 21 Mart tarihleri arasında düzenlenmesi ilan edilen şampiyona virüs sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. Şampiyonanın ne zaman yapılacağı henüz belli değil.