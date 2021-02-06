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- 06 Şub 2021 - 17:24 G: 06 Şub 2021 - 17:46

Birinci Cemre Ne Zaman Düşecek? 2021 Cemre Tarihleri?

Dalgalı sıcaklıklar cemre ne zaman düşecek sorularını gündeme getirdi. Birinci cemre ne zaman düşecek? 2021 cemre tarihleri nelerdir? İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Kış ayları yaşanırken hava durumunda görülen dalgalı sıcaklıklar cemre ne zaman düşecek sorularını gündeme getirdi. Baharın gelişi olarak işaret edilen cemre havaya, suya ve toprağa sırasıyla düşecek.

Baharın gelişi için geri sayım aracı olarak kabul edilen cemrelerin ne zaman nereye düşeceği meraklıları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yurt genelinde hava sıcaklıkları düşmesine rağmen hava sıcaklıkları kış aylarına göre mevsim normallerinin üzerinde bir durumda olması baharın bir an önce gelmesi için sabırsızlandırıyor. Cemre düşmesi bahar bayramı Nevruz’un da yaklaşmasına işaret etmesi bakımından önemlidir.

06 Şub 2021 - 17:24 - Yaşam

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