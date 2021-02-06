Birinci Cemre Ne Zaman Düşecek? 2021 Cemre Tarihleri?
Dalgalı sıcaklıklar cemre ne zaman düşecek sorularını gündeme getirdi. Birinci cemre ne zaman düşecek? 2021 cemre tarihleri nelerdir? İşte detaylar...
Kış ayları yaşanırken hava durumunda görülen dalgalı sıcaklıklar cemre ne zaman düşecek sorularını gündeme getirdi. Baharın gelişi olarak işaret edilen cemre havaya, suya ve toprağa sırasıyla düşecek.
Baharın gelişi için geri sayım aracı olarak kabul edilen cemrelerin ne zaman nereye düşeceği meraklıları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yurt genelinde hava sıcaklıkları düşmesine rağmen hava sıcaklıkları kış aylarına göre mevsim normallerinin üzerinde bir durumda olması baharın bir an önce gelmesi için sabırsızlandırıyor. Cemre düşmesi bahar bayramı Nevruz’un da yaklaşmasına işaret etmesi bakımından önemlidir.
06 Şub 2021 - 17:24 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.