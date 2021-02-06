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- 06 Şub 2021 - 17:55 G: 06 Şub 2021 - 18:01

Futbolcular Şokta! 11 Kişi Kovid-19 Oldu!

Bursaspor takımı şokta. Futbolcu ve takım görevlilerine yapılan testler sonucu 11 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da 8'i futbolcu 11 kişinin yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcu, teknik heyet ve kulüp personeline Giresunspor maçı öncesi Kovid-19 testi uygulanırken, 8 futbolcu, 1 teknik heyet ve 2 A takım personelinin sonucu pozitif rapor edildi.

Açıklamada, "Testi pozitif çıkan isimler izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanmıştır. 4 futbolcumuz da sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almamaktadır. Giresunspor kafilesine altyapımızdan 9 futbolcu dahil edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

06 Şub 2021 - 17:55 AA Bursa- Spor

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