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- 06 Şub 2021 - 17:54 G: 06 Şub 2021 - 18:00

Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül İçin Büyük Jest! Görenler Tav Oldu! "Helal Olsun!"

Sağlık sorunlarından ötürü uzun süredir gündemde yer alan Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu sosyal medya hesaplarından yeni bir paylaşım yaptılar. Yakışıklı oyuncunun eşi Neslihan Atagül’e yaptığı büyük jest gözlerden kaçmadı. Milyonlarca kişi o kareye ardı arkası kesilmeyen beğeni ve yorum gönderdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

İçtenlikleri, mutlulukları ve doğal halleriyle gündemin en gözde çiftleri arasında yer alan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu sevenleri tarafından yakın takibe alınmıştı. Bu takibin sebebi ise Neslihan Atagül’ün sağlık durumu hakkında yapılan açıklamalardan haberdar olmaktı. Çift Instagram hesapları üzerinden yeni bir paylaşım yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti. Kadir Doğulu’nun o hareketi ise sevenlerini tav etti.

Geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanan Neslihan Atagül, sevenlerini son derece korkutmuş ve enerjisinin yerinde olmadığını belirterek artık evde dinlenmeye karar verdiğini açıklamıştı. Güzel oyuncu bu kararının ardından Sefirin Kızı dizisindeki hayat verdiği Nare karakterine veda etti. Bunun yanı sıra Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun yeni paylaşımı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

06 Şub 2021 - 17:54 Ankara- Magazin

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