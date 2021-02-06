Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül İçin Büyük Jest! Görenler Tav Oldu! "Helal Olsun!"

İçtenlikleri, mutlulukları ve doğal halleriyle gündemin en gözde çiftleri arasında yer alan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu sevenleri tarafından yakın takibe alınmıştı. Bu takibin sebebi ise Neslihan Atagül’ün sağlık durumu hakkında yapılan açıklamalardan haberdar olmaktı. Çift Instagram hesapları üzerinden yeni bir paylaşım yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti. Kadir Doğulu’nun o hareketi ise sevenlerini tav etti.

Geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanan Neslihan Atagül, sevenlerini son derece korkutmuş ve enerjisinin yerinde olmadığını belirterek artık evde dinlenmeye karar verdiğini açıklamıştı. Güzel oyuncu bu kararının ardından Sefirin Kızı dizisindeki hayat verdiği Nare karakterine veda etti. Bunun yanı sıra Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun yeni paylaşımı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.