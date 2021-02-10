Ostim Teknik Üniversitesi Öğrencileri İşkur Ankara İş Kulübü Eğitimi İle Buluştu

OSTİM Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama ve İş Başı Eğitim Ofisi (KARPİEM) tarafından gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler İŞKUR İş Kulübü Lideri ile bir araya geldi.

OSTİM Teknik Üniversitesi KARPİEM, nitelikli insan gücü yetiştirilmesinde Türkiye’de öncü üniversite olma idealiyle öğrencilerinin bugünden geleceğe hazırlıkları için etkin öğrenme ortamları sağlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerine Ön Kapak (Ön Yazı), Kariyer Hedefi Eğitimi veren İŞKUR İş Kulübü Lideri, öğrencilere kariyer planlamada belirleyecekleri hedeflerin doğru bir planlama yapmalarını sağlayacağını ifade etti. Meslekleri araştırmanın ve meslek seçimine karar vermenin kariyer hedefinde çok önemli olduğunu vurgulayarak, gölge işlerde çalışmanın ana mesleğe adapte olmayı ve deneyim kazanmayı sağladığını belirtti.

Bilginizi Katma Değer Yaratarak İşletmeye Yansıtın

Öğrencilere kariyer hedeflerini belirlerken kendilerini çok iyi tanımayı tavsiye eden İş Kulübü Lideri, öğrencilerin seçtikleri mesleklerle alakalı dünyadaki gelişmeleri ve trendleri takip etmelerini önerdi. Öğrencilerin yeteneklerini keşfederek farkında olmaları ve bunu iyi ifade edip katma değer yaratarak işletmelere yansıtmaları gerektiğini vurguladı.

Smart etkinliğini uygulayarak spesifik tercihlerden bahseden İş Kulübü Lideri, swot analizi yaparak da hedeflerin belirlenebileceğini ifade etti. Öğrencilere uygulamalı bir şekilde öz geçmiş ve kapak yazısı hazırlama eğitimi veren İŞKUR ANKARA İş Kulübü Lideri, OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencileriyle çeşitli eğitimlerle fakülte ve MYO bölümleri ile bir araya geleceğini belirtti.