Hande Erçel Ağızları Açık Bıraktı! Reklam Kazancı Dudakları Uçuklattı! Madem O Gülüşünün Değeri…

Bir diş macunu firmasının reklam yüzü olan Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabı üzerinde projesini duyurmuş ve yakın zamanda ekran karşısında olacağını dile getirmişti. Yayımlanan reklam filminin ardından dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel, gündeme adeta damga vurdu. Instagram hesabında 19 milyondan fazla takipçisi olan Erçel’in diş macunu reklamından kazandığı para ise akıllara durgunluk verdi.

Diş macunu reklamında oynayan ve takipçileri üzerinde hayranlık etkisi bırakan Hande Erçel’in kazandığı parayı duyanlar, “Paraya para demiyor. Kuşkusuz Türkiye’nin en zenginleri sıralamasına girecek!” yorumlarını dile getirdi. Kusursuz gülüşüyle reklam filminde oymayı hak eden Erçel’in gülüşünün maliyeti ise adeta servet değerinde oldu. Sosyal medya aldığı ücret karşılığında resmen ikiye bölündü.