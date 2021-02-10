Hande Erçel Ağızları Açık Bıraktı! Reklam Kazancı Dudakları Uçuklattı! Madem O Gülüşünün Değeri…
Sen Çal Kapımı dizisiyle ününe ün katan Hande Erçel, oyunculuğunun yanı sıra reklam filmlerinde de oynamaya başladı. Son zamanların en çok konuşulan isimlerden birisi olan Erçel’in yeni reklam filminden kazandığı para ise dudakları uçuklattı. Milyonlarca kişi Hande Erçel’in gülüşünün altında yatan değeri duyunca şaşkınlığına engel olamadı.
Bir diş macunu firmasının reklam yüzü olan Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabı üzerinde projesini duyurmuş ve yakın zamanda ekran karşısında olacağını dile getirmişti. Yayımlanan reklam filminin ardından dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel, gündeme adeta damga vurdu. Instagram hesabında 19 milyondan fazla takipçisi olan Erçel’in diş macunu reklamından kazandığı para ise akıllara durgunluk verdi.
Diş macunu reklamında oynayan ve takipçileri üzerinde hayranlık etkisi bırakan Hande Erçel’in kazandığı parayı duyanlar, “Paraya para demiyor. Kuşkusuz Türkiye’nin en zenginleri sıralamasına girecek!” yorumlarını dile getirdi. Kusursuz gülüşüyle reklam filminde oymayı hak eden Erçel’in gülüşünün maliyeti ise adeta servet değerinde oldu. Sosyal medya aldığı ücret karşılığında resmen ikiye bölündü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.