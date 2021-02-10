Mehmet Ali Erbil Bu Haber Karşısında Yasa Boğulabilir! O Kadın Tekrar Evlenmeyi Reddetti! Açıklaması Şok Etkisi Yarattı…

Acun Ilıcalı’nın dijital platformu olan Exxen’de Sihirli Annem’in oyuncu kadrosuna katılan ve Mehmet Ali Erbil’in eski eşi olan Nergis Kumbasar, hiç şüphesiz bugüne kadar merak edilen bir konuya yanıt verdi. Mehmet Ali Erbil’le sık sık görüşmesinin ardından akıllarda soru işaretine neden olan Kumbasar, Mehmet Ali Erbil’le ikinci bir evlilik için çarpıcı sözler söyledi. Milyonlar ise büyük bir şok yaşadı.

Sihirli Annem dizisinin çekimlerinin ardından sık sık gazetecilere yakalanan ve sorulan sorulara büyük bir incelikle cevap veren Nergis Kumbasar’ın Koronavirüs kapsamında alınan tedbirlere de titizlikle uyum sağlaması, dikkatlerden kaçmıyor. Bunun yanı sıra Nişantaşı’nda kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Mehmet Ali Erbil’le evlenmeyi düşünüp düşünmediği hakkında açıklamada bulundu.