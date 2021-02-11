Kahramankazanın Yenimahalleli misafiri! Fethi Yaşar Serhat Oğuz'u ziyaret etti
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuzu ziyaret etti. İki başkan Ankaraya ve Ankaralıya uyum içinde hizmet edilmesi konusunu masaya yatırdı.
Fethi Yaşardan Serhat Oğuza ziyaret. Kahramankazanın Yenimahalleli misafiri
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuzu ziyaret etti. İki başkan Ankaraya ve Ankaralıya uyum içinde hizmet edilmesi konusunu masaya yatırdı.
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşarı ağırladı. Başkan Oğuz belediye girişinde karşıladığı misafirini makamında konuk etti. Oğuz ve Yaşar belediyeleri tarafından ilçelerinde yapılan hizmetlere ilişkin fikir alışverişinde bulundu. İki başkan ayrıca Ankaraya ve Ankaralıya uyum içinde hizmet edilmesi konusunu masaya yatırarak belediyeler arasında olası iş birlikleri hakkında istişarelerde bulundu.
İlçenin meşhur balını hediye etti
Başkan Oğuz ziyarette Başkan Yaşara ilçeye özgü hediyeler verdi. Oğuz misafirine ülkemizdeki ana arı üretiminin yüzde 65inin yapıldığı Türkiyede Arıcılığın Başkenti Kahramankazanın meşhur balından ikram etmeyi ihmal etmedi.
11 Şub 2021 - 09:56 - Belediyeler
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.