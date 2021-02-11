Sadakatsiz Dizisinde Asya Attı Gol Oldu! O Sahneyi İzleyenler Artık Çıldırdı! “Sonunda Be!”

Sadakatsiz dizisinin yayınlanan yeni bölümünde Ali’nin hem eşyalarını çaldığı hem de kavga ettiği çocuk ve ailesi Volkanların daveti üzerine akşam yemeği yemeye geldiler. Ali’nin kavga ettiği çocuğun annesi yapılan bu nazik davetin ardından Derin’e teşekkür etmeyi ihmal etmedi ve “Ali’yi kendi evinde gördüğümüze sevindim!” sözlerini dile getirdi. Ali ise o anda, “Burası benim evim değil!” ifadelerine yer verdi.

Bu durumundan huzursuz olan Derin, Volkan’a bakarak bir şey söylemesini istedi. O esnada Volkan olayı kurtarmak için, “Aslında Ali bizimle yaşamıyor. Annesiyle yaşıyor ama bizimle de kalıyor. Sonuçta burası onunda evi!” sözlerini dile getirdi. Bu sözlerin ardından biraz daha yatışan Derin, “Tabi ki biz buraya ilk geldiğimizde ilk iş alinin odasını düzenledik!” ifadelerine yer verdi. Daha sonra Zeynep’in ağlama sesini duyan Derin yukarı çıktı.