Sadakatsiz Dizisinde Asya Attı Gol Oldu! O Sahneyi İzleyenler Artık Çıldırdı! “Sonunda Be!”
Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Cansu Dere’nin başrollere hayat verdiği Sadakatsiz dizisi yeni bölümünde ekranlarda büyük bir yankı uyandırdı. Milyonlarca kişi o sahnelerle beraber rahat bir nefes alarak Derin’in bu sonu hak ettiğini dile getirdi. Ali’yle son derece sinirli bir konuşma yapan Derin, beklemediği bu hamlenin ardından adeta yerle bir oldu. Asya’nın zafer ise…
Sadakatsiz dizisinin yayınlanan yeni bölümünde Ali’nin hem eşyalarını çaldığı hem de kavga ettiği çocuk ve ailesi Volkanların daveti üzerine akşam yemeği yemeye geldiler. Ali’nin kavga ettiği çocuğun annesi yapılan bu nazik davetin ardından Derin’e teşekkür etmeyi ihmal etmedi ve “Ali’yi kendi evinde gördüğümüze sevindim!” sözlerini dile getirdi. Ali ise o anda, “Burası benim evim değil!” ifadelerine yer verdi.
Bu durumundan huzursuz olan Derin, Volkan’a bakarak bir şey söylemesini istedi. O esnada Volkan olayı kurtarmak için, “Aslında Ali bizimle yaşamıyor. Annesiyle yaşıyor ama bizimle de kalıyor. Sonuçta burası onunda evi!” sözlerini dile getirdi. Bu sözlerin ardından biraz daha yatışan Derin, “Tabi ki biz buraya ilk geldiğimizde ilk iş alinin odasını düzenledik!” ifadelerine yer verdi. Daha sonra Zeynep’in ağlama sesini duyan Derin yukarı çıktı.
11 Şub 2021 - 10:06 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.