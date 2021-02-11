Başkent Market’in Sayısı Artıyor! 5. Şubesi Kazım Karabekir Caddesinde Açıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği en önemli projeleri arasında yer alan “ Başkent Market” şubelerinin sayısı her geçen gün artıyor. Kısa bir süre önce Kızılay’da da şube açan Halk Ekmek Fabrikası, 5. şubeyi ise Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan ASKİ Genel Müdürlüğü’nde açtı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kırsal kalkınmayı önceleyen projeleri Başkent’te uygulamaya devam ediyor.

Hem yerli üreticinin hem de Başkentlilerin yanında olmayı sürdüren Başkan Yavaş, önemli projeleri arasında gösterdiği “Başkent Market” modelini daha da yaygınlaştırıyor. Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde hizmet veren Başkent Marketlerin sayısı her geçen gün artarken, 5. şubenin adresi de belli oldu. Doğal ve sağlıklı ürünlere raflarında yer veren Başkent Market’in 5.’si Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan ASKİ Genel Müdürlüğü’nde açıldı.

KADIN KOOPERATİFLERİ VE YERLİ BİRLİKLERİN ÜRÜNLERİNE YOĞUN İLGİ

Kadın kooperatifleri ve yerli birliklerin ürünlerinin satışa sunulduğu Başkent Marketlere vatandaşların her geçen gün ilgisi daha da artıyor.

Etimesgut, Mamak-Şafaktepe ve GİMAT’tan sonra 4. şubesi kısa bir süre önce Kızılay’da açılan Başkent Market, yoğun talep üzerine beşinci şubeyi de Kazım Karabekir Caddesi No: 70/2 adresinde hizmete açtı.

Beşi kadınların kurucusu olduğu 10 kooperatif ile üç üretici birliğince 682 ürünün uygun fiyatla satıldığı Başkent Market ASKİ şubesinin açılışını Halk Ekmek Genel Müdürü Hüseyin Velioğlu ve ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk birlikte yaptı.

BAŞKENT MARKET ASKİ ŞUBESİ İLK GÜNDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Başkent Market projesiyle hem yerli üreticiye destek olduklarını hem istihdam sağladıklarını hem de vatandaşlarla ekonomik ve doğal ürünleri aracısız olarak buluşturduklarını belirten Halk Ekmek Genel Müdürü Hüseyin Velioğlu, şu açıklamalarda bulundu:

“Mansur başkanımızın bir ideali vardı, Ankara’da aç ve açıkta kimse kalmayacak ve kırsal kalkınma sağlanacak. Yerel ürünleri Ankaralı çiftçilere ürettirerek, tüketiciyle buluşturmak istiyoruz. Bu çok önemli bir uygulama. Önceki yıllarda kooperatifler çok aktif değildi. Bizim 1,5 yıldır sürdürdüğümüz mücadele sayesinde kooperatifler aktif hale geldi. 5 kadın kooperatifi ile aktif olarak çalışıyoruz. Kooperatiflerdeki istihdam sayısı da arttı. 650 kalemden fazla ürünümüz mevcut raflarda. Çok özel ürünlerimiz var, bunlara ek olarak da Halk Ekmek’in 85 kalem ürününü de Başkent Market’te Ankaralılarla buluşturuyoruz. Kooperatiflerimize 9 ayda yaklaşık 15 milyon lira ödeme yaptık. Mansur başkanımızın yerel, kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda hep beraber hızlı adımlarla ilerliyoruz. Pandemi şartlarında vatandaşlarımızın uygun fiyatlı, doğal ve sağlıklı gıdaya ulaşması için çalışıyoruz.”

BAŞKENT MARKET’İN SAYISI DAHA DA ARTACAK

Halk Ekmek Fabrikası, Başkent Marketlerin sayısını daha da artırmayı amaçlarken, Başkent Market sağladığı hijyenik ortam ve güven kadar ekonomik fiyatlı ürünlerle Ankaralılardan ve yerli üreticilerden tam not almaya devam ediyor: