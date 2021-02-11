Kerem Bürsin, Hande Erçel'le Kavga İddialarına Yanıt Verdi! Sadece Yılbaşı Gecesinde...

Partneri Hande Erçel’le aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Bürsin geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde gazetecilere yakalandı. Spor tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Kerem Bürsin, gazetecilerle kısa bir röportaj gerçekleştirdi. Sonrasında ise ‘sette tartışma’ meselesi hakkında açıklama yaparak olaya netlik kazandırdı. Sosyal medya kullanıcıları ise Kerem Bürsin’in yaptığı açıklamayı merak etmeye başladı.

Sen Çal Kapımı dizisinde partner olan ve uyumlarıyla magazin gündeminde dedikoduların oluşmasına sebebiyet veren Hande Erçel ve Kerem Bürsin, yapılan açıklamanın ardından yeniden gündemde yer almaya başladı. Ünlü isimlerin aşk yaşadığı iddia ediliyor ve geçtiğimiz günlerde sette tartıştıkları söyleniyordu. Magazinciler ise bu olayın altında yatan gerçeğin ne olduğunu araştırmaya başlamıştı. Bu konu hakkında açıklama Kerem Bürsin’den geldi.