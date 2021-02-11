Kerem Bürsin, Hande Erçel'le Kavga İddialarına Yanıt Verdi! Sadece Yılbaşı Gecesinde...
Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, son zamanlarda magazin gündeminde büyük bir yankı uyandırmış ve dikkatleri üzerlerine çekmişti. Çiftin bir ara set sırasında tartıştığı ve setin yarıda kesildiği söylenmişti. Kerem Bürsin’den bu iddialara yanıt gecikmedi. Ünlü oyuncu verdiği cevapla beraber gündemde yeni bir etki uyandırdı.
Partneri Hande Erçel’le aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Bürsin geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde gazetecilere yakalandı. Spor tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Kerem Bürsin, gazetecilerle kısa bir röportaj gerçekleştirdi. Sonrasında ise ‘sette tartışma’ meselesi hakkında açıklama yaparak olaya netlik kazandırdı. Sosyal medya kullanıcıları ise Kerem Bürsin’in yaptığı açıklamayı merak etmeye başladı.
Sen Çal Kapımı dizisinde partner olan ve uyumlarıyla magazin gündeminde dedikoduların oluşmasına sebebiyet veren Hande Erçel ve Kerem Bürsin, yapılan açıklamanın ardından yeniden gündemde yer almaya başladı. Ünlü isimlerin aşk yaşadığı iddia ediliyor ve geçtiğimiz günlerde sette tartıştıkları söyleniyordu. Magazinciler ise bu olayın altında yatan gerçeğin ne olduğunu araştırmaya başlamıştı. Bu konu hakkında açıklama Kerem Bürsin’den geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.