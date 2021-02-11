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- 11 Şub 2021 - 18:24 G: 11 Şub 2021 - 18:32

İngiltere'den Kötü Haber Geldi! Mutasyon Tüm Dünyaya Yayılabilir!

İlk olarak İngiltere'de görülen yeni tip korona virüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı ve daha öldürücü mutasyonunun dünyada hızlı bir şekilde yayılacağı ve baskın tip haline geleceği öne sürüldü. Araştırmalar sürüyor.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

İngiltere genetik izleme programı Genomics UK Direktörü Profesör Sharon Peacock, BBC'ye yaptığı açıklamada, bu mutasyonun 50'den fazla ülkede tespit edildiğini ve "büyük olasılıkla dünyayı kasıp kavuracağını" söyledi.

Bilim insanlarının ancak virüsün öldürücülüğünün ortadan kalkmasıyla endişelenmeyi bırakabileceğini kaydeden Peacock, "Ama geleceğe baktığımızda endişelenmeye devam edeceğimizi düşünüyorum. Bence 10 yıl sonra hala endişe ediyor olacağız." dedi.

B117 olarak bilinen mutasyonun yüzde 70 daha hızlı yayıldığı ve 60 yaş ve üzerindekilerde yüzde 30-40 daha ölümcül olduğu belirlenmişti.

İngiltere'de kasımda uygulanan karantinaya rağmen vakaların neden düşmediğinin araştırılmasıyla tespit edilen mutasyon nedeniyle ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalarda ciddi artış görülmüştü.

Ülke, ocakta bir kez daha karantinaya gitmiş, can kaybı sayısı 110 bini geçmişti.

Pfizer, Moderna ve AstraZenaca, geliştirdikleri aşıların mutasyona karşı etkili olduğunu duyurmuştu.

11 Şub 2021 - 18:24 AA - Dünya

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