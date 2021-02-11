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11 Şub 2021 - 18:30

UEFA'dan Şok Duyuru! Irkçı Hakemlerin Akıbeti Belli Oldu!

PSG-Medipol Başakşehir maçında yaşanan olayla ilgili UEFA açıklamalarda bulundu. Hakemler ile ilgili alınan karar açıklandı.