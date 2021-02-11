11 Şub 2021 - 18:30 Güncelleme: 11 Şub 2021 - 18:37
UEFA'dan Şok Duyuru! Irkçı Hakemlerin Akıbeti Belli Oldu!
PSG-Medipol Başakşehir maçında yaşanan olayla ilgili UEFA açıklamalarda bulundu. Hakemler ile ilgili alınan karar açıklandı.
UEFA, ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilen PSG-Medipol Başakşehir maçının Rumen hakemlerinden Coltescu ve Sovren'in yargılanacağını duyurdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.