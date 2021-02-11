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- 11 Şub 2021 - 18:30 G: 11 Şub 2021 - 18:37

UEFA'dan Şok Duyuru! Irkçı Hakemlerin Akıbeti Belli Oldu!

PSG-Medipol Başakşehir maçında yaşanan olayla ilgili UEFA açıklamalarda bulundu. Hakemler ile ilgili alınan karar açıklandı.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

UEFA, ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilen PSG-Medipol Başakşehir maçının Rumen hakemlerinden Coltescu ve Sovren'in yargılanacağını duyurdu.

11 Şub 2021 - 18:30 AA Ankara- Dünya

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