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- 12 Şub 2021 - 00:57 G: 12 Şub 2021 - 00:58

Çeşme'de denizde hortum oluştu

İzmir'in Çeşme ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde denizde hortum meydana geldi. Alaçatı Port bölgesinde oluşan hortum nedeniyle bölgede vinç devrildi, bazı araçlar ters döndü ve bölgede hasar oluştu.

Hortum nedeniyle 1 kişinin ayağının kırıldığı, 3 kişinin de hafif yaralandığı öğrenildi. Urla ilçesinde de kısa süreli dolu, Bornova, Karşıyaka, Çiğli, Konak ilçelerinde de gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

12 Şub 2021 - 00:57 AA İzmir- Yaşam

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