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- 12 Şub 2021 - 13:38 G: 12 Şub 2021 - 14:02

MKE Ankaragücü Galibiyet İçin Hazır Hissediyor! Gözler Kayseri'de!

MKE Ankaragücü galibiyete odaklanmış durumda, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayan ekip kayseri yolunda.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas çalışması yaptı.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ana bölümünde ise tam saha taktik çalışma gerçekleştirdi.

Ağrıları nedeniyle hafta boyu takımdan ayrı çalışan Alper Potuk, tedavisinin ardından fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmasını sürdürdü.

Kart cezalısı Tiago Pinto ve İbrahim Akdağ, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Başkent ekibi, bugün kara yolu ile Kayseri'ye geçecek.

12 Şub 2021 - 13:38 AA Ankara- Spor

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