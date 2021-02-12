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- 12 Şub 2021 - 13:53 G: 12 Şub 2021 - 14:07

Koruma Altına Alınmazsa Soyu Tükenebilir! 55 Ülkede Yok Oldu!

Yapılan çalışmalar ile Testere balığının soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı tespit edildi. Koruma altına alınmazsa ve üretimi yapılmazsa soyu tükenecek.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Bilim insanlarının yaptığı bir çalışma, testere balığının neslinin dünya genelinde tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

BBC’nin haberine göre, Kanada’nın Simon Fraser Üniversitesinden (SFU) uzmanların yürüttüğü çalışmada, testere balığının okyanuslardaki en çok tehlike altındaki balık türlerinden olduğu belirtildi. Çalışmada, yaklaşık 90 ülkenin kıyılarında yaşam alanı bulunan testere balığının neslinin, yaklaşık 55 ülke sularında tükendiğinin tahmin edildiği aktarıldı. Uzmanlar, testere balığının neslinin "doğal yaşam alanı kaybı ve aşırı avlanma" nedeniyle tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Dünya genelinde 5 farklı türü bulunan testere balığının, 18 ülkede en az bir, 28 ülkede ise 2 türünün ortadan kaybolduğuna işaret edilen çalışmada, bu balığın Çin, Irak, Haiti, Japonya, El Salvador, Tayvan ve Cibuti ve Brunei Krallığı’nda ise artık görülmediği ifade edildi.

ABD ve Avustralya'nın, testere balıklarının daha iyi korunduğu "son kaleler" olarak görüldüğü kaydedilen çalışmada, Küba, Tanzanya, Kolombiya, Madagaskar, Panama, Brezilya, Meksika ve Sri Lanka’ya bu balığın türlerinin korunmasına katkıda bulunmaları için çağrı yapıldı.

SFU uzmanlarından Helen Yan, testere balığının çağrı yapılan bu ülkelerin sularında korunabileceğine dair ümitleri olduğunu söyledi.

Çalışma "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

12 Şub 2021 - 13:53 AA Ankara- Dünya

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