Tarım'da Yeni Teknolojiler! İlaçlamalar Artık Drone İle Yapılacak
Aydın'da ziraat odasının aracılığı ile ilaçlama da yeni yöntemler deneniyor. Tarım arazileri drone ile ilaçlanabiliyor.
AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde, ziraat odası aracılığıyla tarım arazilerinde drone ile ilaçlama yapılmaya başlandı.
Germencik Ziraat Odası Başkanı Şehabettin Çapakçıoğlu, gazetecilere, araç girişinin mümkün olmadığı engebeli arazilerde insansız hava aracı drone ile ilaçlama yaptıklarını belirtti.
Uygulanan yöntemle zamandan ve ilaçtan tasarruf sağlandığını dile getiren Çapakçıoğlu, 20 litrelik ilaç deposuyla 6 dönüm arazinin ilaçlandığını kaydetti.
Dekar başı ilaçlamanın 12 lira olduğunu aktaran Çapakçıoğlu, şöyle konuştu:
"Günde 400 dekar arazi ilaçlanabiliyor. Üreticilerimiz teknoloji sayesinde ürünlerini daha iyi şekilde yetiştirecekler. Çiftçilerimize daha iyi hizmet edebilmek için bu uygulamayı başlattık. Bu sayede yüzde 30 oranında ilaç tasarrufu yapıyoruz. Yağışların bol olduğu süre içerisinde de traktörlerimizle giremediğimiz arazilerimize drone ile girerek ilaçlama yapıyoruz."
Çapakçıoğlu, çiftçilerin drone ile ilaçlama konusunda kendilerine başvurabileceğini sözlerine ekledi.
12 Şub 2021 - 14:05 AA - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.