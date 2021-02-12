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- 12 Şub 2021 - 14:10 G: 12 Şub 2021 - 14:25

Bakan Varank Açıkladı! "G20 ülkeleri arasında En Çok Büyüyen Biz Olduk"

Bakan Varank yaptığı açıklamada "Aralıkta G20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülke olduk" dedi. Bakan Varank büyüme hedeflerinin süreceğini kaydetti.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Aralık 2020'de G20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülke olduğunu bildirdi.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Aralık 2020 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınının etkili olduğu 2020 yılının son ayında da sanayi üretiminin yıllık yüzde 9, aylık ise yüzde 1,3 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde yükselişini sürdürdüğünü belirten Varank, "Aralık ayında G20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülke olduk." ifadesini kullandı.

Varank, 2020'nin son çeyreğinde sanayi üretiminde gözlenen güçlü artışın, Türkiye'nin yılı pozitif büyümeyle kapatacak birkaç ülkeden biri olacağını teyit ettiğini vurgulayarak, "Ekonomi ve hukuk alanındaki reform irademiz ve sanayicimizin gayretiyle kaliteli ve istikrarlı büyüme hedefimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

12 Şub 2021 - 14:10 AA Ankara- Ekonomi

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