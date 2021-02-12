Esra Erol'da Evli Adamın Sevgilisi Kriz Çıkarttı! Twitter Bunu Konuşuyor! Evlilik Örgütü...

Esra Erol’un yayınlanan yeni bölümünde stüdyoya gelen Ömer Bey, dün telefon bağlantısı yapmış ve Zekiye Hanım’a ağıza alınmayacak ithamlarda bulunmuştu. Fakat bu kez canlı yayına gelen Ömer Bey, o an çok sinirli olduğunu ve söyledikleri için pişmanlığını dile getirdi. Dünden bugüne daha iyi olduğunu söyleyen Ömer Bey’e Esra Erol, “İlişkimi herkes duydu rahatladım diyorsunuz değil mi?” ifadelerine yer verdi. Ömer Bey ise Serap’la ilişkisini bitirdiğini söyledi.

Ömer Bey canlı yayında çok pişman olduğunu söyleyerek Serap Hanım ve stüdyoda yer alan herkesten özür diledi. Zekiye Hanım ise çok kötü olduğunu belirterek, “Bir şey sormak istiyorum. Serap’ın hamile olduğunu ailende itiraf etti. Bu Serap akşamdan sabaha buhar olup uçmadı. O benim öbür evimde otururken ben nasıl bu özrü kabul edeceğim? O Serap bana herkesin önünde kötü şeyler söyledi. O buraya gelecek!” sözlerini dile getirdi.