Esra Erol'da Evli Adamın Sevgilisi Kriz Çıkarttı! Twitter Bunu Konuşuyor! Evlilik Örgütü...
Esra Erol’un yayınlanan yeni bölümünde hala gündemde olan Zekiye Hanım, eşinin kendisini aldattığını ve Serap adında başka bir kadınla yaşadığın dile getirmişti. Esra Erol’un yayınlanan yeni bölümünde Ömer Bey stüdyoya gelerek çarpıcı iddialarda bulundu. Hatta olay bununla da kalmadı ve Ömer Bey’in sevgilisi Serap Hanım canlı yayına bağlanarak Ömer ve Zekiye’nin yalan söylediğini hatta bir evlilik örgütü olduğunu iddia etti…
Esra Erol’un yayınlanan yeni bölümünde stüdyoya gelen Ömer Bey, dün telefon bağlantısı yapmış ve Zekiye Hanım’a ağıza alınmayacak ithamlarda bulunmuştu. Fakat bu kez canlı yayına gelen Ömer Bey, o an çok sinirli olduğunu ve söyledikleri için pişmanlığını dile getirdi. Dünden bugüne daha iyi olduğunu söyleyen Ömer Bey’e Esra Erol, “İlişkimi herkes duydu rahatladım diyorsunuz değil mi?” ifadelerine yer verdi. Ömer Bey ise Serap’la ilişkisini bitirdiğini söyledi.
Ömer Bey canlı yayında çok pişman olduğunu söyleyerek Serap Hanım ve stüdyoda yer alan herkesten özür diledi. Zekiye Hanım ise çok kötü olduğunu belirterek, “Bir şey sormak istiyorum. Serap’ın hamile olduğunu ailende itiraf etti. Bu Serap akşamdan sabaha buhar olup uçmadı. O benim öbür evimde otururken ben nasıl bu özrü kabul edeceğim? O Serap bana herkesin önünde kötü şeyler söyledi. O buraya gelecek!” sözlerini dile getirdi.
12 Şub 2021 - 19:51 Ankara- Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.