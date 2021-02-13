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- 13 Şub 2021 - 12:28 G: 13 Şub 2021 - 12:46

Trabzonspor'da Şok! Futbolcular Kovid-19 Oldu!

Trabzonspor'dan yapılan açıklama ile 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktığı duyuruldu. Pozitif çıkan futbolcuların karantinada olduğu bilgisi verildi.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Trabzonspor'da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Süper Lig'in 25. haftasında bugün sahasında saat 16.00'da Gaziantep'i konuk edecek olan bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Perşembe günü rutin olarak yapılan Kovid-19 testlerinde bir oyuncumuzun, dün de semptom gösteren ve testi gerçekleştirilen iki oyuncumuzun PCR testleri pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

13 Şub 2021 - 12:28 AA Trabzon- Spor

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