Trabzonspor'da Şok! Futbolcular Kovid-19 Oldu!
Trabzonspor'dan yapılan açıklama ile 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktığı duyuruldu. Pozitif çıkan futbolcuların karantinada olduğu bilgisi verildi.
Trabzonspor'da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Süper Lig'in 25. haftasında bugün sahasında saat 16.00'da Gaziantep'i konuk edecek olan bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Perşembe günü rutin olarak yapılan Kovid-19 testlerinde bir oyuncumuzun, dün de semptom gösteren ve testi gerçekleştirilen iki oyuncumuzun PCR testleri pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.