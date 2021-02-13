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13 Şub 2021 - 12:39

Somali'de Terör Saldırısı! Parlamento Binasının Önü Yerle Bir Oldu!

Somali'de parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında şiddetli patlama meydana geldi. Saldırı ile ilgili henüz bir sahiplenme olmadı.