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- 13 Şub 2021 - 12:52 G: 13 Şub 2021 - 12:53

Maserati'nin Efsane Modeline Best Cars 2021 Ödülü!

Best Cars 2021 Ödülleri belli oldu. Maserati Ghibli modeli, “Üst Orta Sınıf-İthal” kategorisinde birinciliği kazandı.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Maserati'den yapılan açıklamaya göre, Maserati’nin tarihinde önemli bir yere sahip olan modeli Ghibli, Best Cars 2021’in “Üst Orta Sınıf-İthal” kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

Okuyucu oylarıyla en iyi otomobili seçme uygulamasını başlatan dergi olan Alman auto motor & sport’un düzenlediği Best Cars’a 100 binin üzerinde okuyucu katılarak, 11 kategorideki 378 otomobil içinden kendi favorisine oy verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maserati Üst Yöneticisi (CEO) Davide Grasso, “Ghibli, ikonik bir Maserati modeli. Yeniden lanse edildiği 2013 yılından bu yana 100 bin adedin üzerinde üretilen Ghibli, Maserati DNA’sını ve marka değerlerini mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Bu nedenle, markayı geleceğe taşıyacak olan elektrifikasyon hamlesinin ilk modeli olarak Ghibli’yi seçtik ve geçen yıl Maserati tarihinin ilk hibrit aracı olan Ghibli Hybrid’i tanıttık.” ifadelerini kullandı.

2021 model yılı için teknik anlamda ve görsel açıdan güncellenen Maserati’nin Coupe siluetine sahip spor sedanı, eskimeyen tasarımı ile otomotiv uzmanlarını etkilemeye devam ediyor. Güncellemeyle beraber, Ghibli’de kullanılan 16:10 formatındaki 10,1 inçlik ekrana sahip tamamen yeni bilgi-eğlence sistemi Maserati Akıllı Asistan (MIA) yolculukları daha keyifli kılıyor.

Maserati Connect bağlanılabilirlik programı ise otomobil sahibinin aracına uzaktan bağlanarak gerekli bilgilerine ulaşmasını sağlıyor. Ghibli ürün gamında ilk kez bir V8 motor da sunuluyor.

580 HP güç üreten 3,8 litre hacimli twin turbo motor, Ghibli Trofeo’yu 0’dan 100 km/s hıza sadece 4,3 saniyede ulaştırıyor ve 326 km/s maksimum hıza olanak tanıyor. Bu versiyonda yeni “Corsa” sürüş modu ve benzersiz görsel tasarım detaylarıyla vurgulanıyor.

Ghibli Hybrid, 100 yıldan uzun bir geçmişe uzanan Maserati tarihinde markanın elektrikli ürün gamına geçiş sürecinin ilk modeli olmasıyla da ayrı öneme sahip bulunuyor.

Ghibli Hybrid’de 2,0 litre hacimli sıralı dört silindirli benzinli motoru BSG, eBooster ve 48 volt bataryadan oluşan bir elektrikli sistem destekliyor. Ghibli Hybrid 330 HP güç üretiyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 5,7 saniyede tamamlarken 255 km/s maksimum hıza ulaşıyor.

13 Şub 2021 - 12:52 AA İstanbul- Dünya

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