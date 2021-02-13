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- 13 Şub 2021 - 13:12 G: 13 Şub 2021 - 13:26

Çobanbey'de Terör Saldırısı! Ölü ve Yaralılar Var!

Türkiye sınırındaki Çobanbey'de terör saldırısı düzenlendi. Yapılan terör saldırısında bir sivil öldü, 12 sivil yaralandı.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Suriye Türkiye sınır hattı yakınındaki Çobanbey beldesinde araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu bir sivil öldü, 12 sivil yaralandı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki beldenin çarşısında, en işlek caddede bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi.

Meydana gelen patlamada bir sivil öldü, 12 sivil yaralandı.

Çevredeki dükkanlar zarar görürken, çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Güvenlik güçleri olay yerinde incelemeye ve güvenlik tedbirleri almaya başlarken, ambulanslarla yaralılar beldedeki hastaneye sevk edildi.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

13 Şub 2021 - 13:12 AA - Gündem

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