15 Şubat Pazartesi Okullar Açılıyor mu? 1 Mart Okullar Açılacak Mı?
Covid-19 salgını nedeniyle okullara uzaktan eğitimle devam edilmişti. Peki, 1 Mart'ta okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Haberimizden inceleyebilirsiniz.
2020 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminde online olarak yapılan eğitimlerin ikinci dönemde nasıl devam edeceği veliler ve öğrenciler tarafından uzun zamandır merak ediliyor. Sömestr tatilinden bu yana araştırılan konu ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 15 şubat ve 1 mart tarihlerinde farklı kademeler için yüz yüze eğitimin başlayacağını belirtti.
13 Şub 2021 - 17:41 - Eğitim
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.