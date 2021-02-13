15 Şubat Pazartesi Okullar Açılıyor mu? 1 Mart Okullar Açılacak Mı?

2020 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminde online olarak yapılan eğitimlerin ikinci dönemde nasıl devam edeceği veliler ve öğrenciler tarafından uzun zamandır merak ediliyor. Sömestr tatilinden bu yana araştırılan konu ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 15 şubat ve 1 mart tarihlerinde farklı kademeler için yüz yüze eğitimin başlayacağını belirtti.