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- 13 Şub 2021 - 17:41 G: 13 Şub 2021 - 17:45

15 Şubat Pazartesi Okullar Açılıyor mu? 1 Mart Okullar Açılacak Mı?

Covid-19 salgını nedeniyle okullara uzaktan eğitimle devam edilmişti. Peki, 1 Mart'ta okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Haberimizden inceleyebilirsiniz.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

2020 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminde online olarak yapılan eğitimlerin ikinci dönemde nasıl devam edeceği veliler ve öğrenciler tarafından uzun zamandır merak ediliyor. Sömestr tatilinden bu yana araştırılan konu ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 15 şubat ve 1 mart tarihlerinde farklı kademeler için yüz yüze eğitimin başlayacağını belirtti.

13 Şub 2021 - 17:41 - Eğitim

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