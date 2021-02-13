Üç Aylar Tesbihi Nasıl Çekilir, Diyanet Üç Aylarda Çekilecek Dualar Neler?

Hicri takvime göre mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarını temsil eden üç aylar Müslümanlar için çok önemli bir dönemdir. Bu dönemde günahların affedileceği ve sevapların artacağına inanılır. Fazilet sayılan bu aylarda ibadetler arttırılır, günahlardan saha çok sakınılır. Kuranı Kerim’deki hadise göre Recep ayı Allah’ın ayı, Şaban ayı Muhammed’in ayı ve Ramazan ayı da ümmetin ayı olarak kabul edilir. Fazilet sayılan bu aylar kandilleri ve kadir gecesi ile de Müslümanlar için önemli bir noktada durmaktadır. Bu aylarda çekilecek teşbihler ise merak ediliyor.