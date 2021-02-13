Üç Aylar Tesbihi Nasıl Çekilir, Diyanet Üç Aylarda Çekilecek Dualar Neler?
Üç aylar Müslümanlar için oldukça önemlidir. Peki, üç aylar tesbihi nasıl çekilir? Üç aylarda hangi dualar okunmalıdır? Haberimizden inceleyebilirsiniz.
Hicri takvime göre mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarını temsil eden üç aylar Müslümanlar için çok önemli bir dönemdir. Bu dönemde günahların affedileceği ve sevapların artacağına inanılır. Fazilet sayılan bu aylarda ibadetler arttırılır, günahlardan saha çok sakınılır. Kuranı Kerim’deki hadise göre Recep ayı Allah’ın ayı, Şaban ayı Muhammed’in ayı ve Ramazan ayı da ümmetin ayı olarak kabul edilir. Fazilet sayılan bu aylar kandilleri ve kadir gecesi ile de Müslümanlar için önemli bir noktada durmaktadır. Bu aylarda çekilecek teşbihler ise merak ediliyor.
13 Şub 2021 - 17:45 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.