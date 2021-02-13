Seren Serengil Resmen İfşalandı! Ağzıyla İtiraf Etti! O Paylaşımların Sebebi...
Sağlık sorunlarından dolayı gündemde uzun bir süre yer alan Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yaptığı sırada kendi ağzıyla o gerçeği itiraf etti. Milyonlarca kişi ünlü sunucunun söylediği şey karşısında şaşkınlığına engel olamadı. Hatta çoğu kişi, Seren Serengil’in o paylaşımlarının sebebinin bu yüzden olduğunu belirtti.
Magazin programında sunuculuk koltuğunda oturan Seren Serengil, Mustafa Tohma’yla olan birlikteliğiyle beraber gündemde yer alıyor ve dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz aylarda dumping sendromuna yakalanan güzel sunucu, hızlı bir şekilde kilo verdiğini belirtmiş ve milyonları büyük bir korkunun içerisine sürüklemişti. Seren Serengil’in sağlık durumu yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Bunun yanı sıra hakkında çıkan o gerçek herkesi şaşkına çevirdi.
Birçok ünlü isim hakkında yaptığı yorumlarla beraber gündemin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Seren Serengil, geçtiğimiz haftalarda Buse Varol ve Fahriye Evcen hakkında son derece çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Bu hafta programda kendisi hakkında bir detaya değindi. O detay izleyicinin dikkatinden kaçmazken magazin gündemini uzun süre meşgul etmeye başladı. Meğer Seren Serengil’in o paylaşımları…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.