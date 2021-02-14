Esra Erol'dan Şok Açıklama! Konukları Nasıl Seçtiği Ortaya Çıktı! Meğer Esra Erol…

Yıllardır ekranlarda yer alan ve birçok farklı programla izleyici karşısına çıkan Esra Erol, milyonların gönlünü fethetmiş ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Türkiye’nin en çok sevdiği isimlerden birisi olan Esra Erol, yer aldığı programda konukları nasıl seçtiği hakkında açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar sosyal medyanın altını üstüne getirdi. Meğer Esra Erol konukları seçerken…

Geçtiğimiz haftalarda bir röportaj yapan ve son derece çarpıcı açıklamalarda bulunan Esra Erol başarısının sırrının başkalarıyla değil, kendisiyle yarışmak olduğunu ifade etti. Bu açıklamanın ardından Esra Erol’da programına seçtikleri konuklarda nasıl bir yol izlediğini belirten ünlü sunucu, gündemde adeta deprem etkisi yarattı. Milyonlarca kişi Esra Erol’un bu açıklamasının ardından büyük bir şaşkınlık yaşadı.