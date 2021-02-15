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- 15 Şub 2021 - 13:44 G: 15 Şub 2021 - 14:06

DEAŞ'lı Terörist Kadın Ülke'ye Kaçak Şekilde Girmeye Çalışırken Yakalandı!

Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 3 kişiden birinin mavi bültenle aranan DEAŞ'lı olduğu belirlendi

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişiden birinin mavi bültenle aranan DEAŞ mensubu terörist olduğunu bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

15 Şub 2021 - 13:44 AA Ankara- Gündem

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