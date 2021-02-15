DEAŞ'lı Terörist Kadın Ülke'ye Kaçak Şekilde Girmeye Çalışırken Yakalandı!
Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 3 kişiden birinin mavi bültenle aranan DEAŞ'lı olduğu belirlendi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişiden birinin mavi bültenle aranan DEAŞ mensubu terörist olduğunu bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.