3 Forması 36 Bin Euro! Fenerbahçe'li Özil'den Rekor Satış!
Mesut Özil'in imzasını taşıyan 3 forma 36 bin 50 avroya satıldı. Matchwornshirt sitesinde satılan en yüksek meblağlı forma olduğu açıklandı.
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'in imza törenine özel hazırlanan ve 32 yaşındaki oyuncunun imzaladığı 3 forma 36 bin 50 avroya satıldı.
Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamada, www.matchwornshirt.com sitesinden satışa çıkarılan çubuklu formanın 26 bin avro, gold formanın 4 bin 800 avro ve lacivert formanın 5 bin 250 avroya alıcı bulduğu duyuruldu.
Açıklamada, Mesut Özil'inin imzaladığı 67 numaralı çubuklu formanın, Matchwornshirt sitesinde şimdiye kadar satışa çıkarılan tüm formalar arasında en yüksek meblağa ulaşarak rekor kırdığı belirtildi.
Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın 13 bin avroya satılan PSG formasının sitedeki daha önceki rekor olduğu aktarıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.