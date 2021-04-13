Aşı Olmak Orucu Bozar Mı? Koronavirüs Aşısı Olacaklar Oruç Tutabilir Mi?

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüse karşı aşı çalışmaları başarılı bir şekilde yürütülmüş ve ortaya farklı firmalar tarafından aşılar çıkmıştı. Aşıların test aşamalarının geçmesi sonrasında ülkeler aşılardan satın alarak kullanıma başladılar. Aşılamaya başlayan ülkeler arasında da Türkiye de bulunuyor. Aşılama çalışmaları hızlıca ilerlerken özellikle Ramazan ayının yaklaşması sebebiyle Müslümanlar oruçlu iken aşı olunup olunmayacağını merak ediyorlar. Aşı olacaklar ya da aşı olanların oruçlarının ne olduğuna ise Diyanet’ten açıklama yapılmıştır.

Koronavirüs aşısı da temel de diğer aşılar ile aynı işlevi gördüğü için tüm aşılar için geçerli olan kural koronavirüs aşısı için de geçerlilik taşıyor. Orucun temel unsurlarının başında yemekten, içmekten, cinsel ilişkiden uzak durmak ve nefse yenik düşmemek geliyor. Nefis olarak adlandırılan arzuları kamçılayan bu durumlardan uzakta durmak gerekiyorken, bu hallerin yapılması halinde oruçlu kişinin orucu da bozuluyor. İlaçlar konusunda da oruç bozulmuş sayılıyor. Ancak bu hüküm ağız yoluyla alınan ilaçlar için geçerli oluyor. Zaten ilaç kullanmak zorunda olanların oruç tutması da farz olarak görülmüyor.