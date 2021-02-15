Davıt Kıranlı İntihar Mı Etti, Öldü Mü? Müge Anlı’ya Katılan Davut Kıranlı Kimdir?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündemi etkisine alan olaylar yaşanmaya devam ediyor. Programa katılmış olan Davut Kıranlı intihar mı etti, yoksa öldü mü? İşte detaylar...
Müge Anlı’nın sunduğu Tatlı Sert programına bir süre önce katılmış olan Davut Kıranlı, eşi Sevgi Kıranlı’nın kaçırılmış olduğunu ve bulunmasını istediğini öne sürmüştü. Fakat eşinin şoför olan Muammer Cambaz ile kaçmış olduğu anlaşılmıştı. Gelişme sonrasında çok büyük hayal kırıklığı yaşamış olan Davut Kıranlı’nın da intihar ederek öldüğü öne sürülmüştü. Müge Anlı ise bu haberlere sert gösterdi ve yanlış haberler yapanları kınadı. Herkes saçma fikirler ile haber yaptığını sanıyor sözlerini de kullanan Anlı, Davut Kıranlı’nın intihar etmediğini belirtti.
Yaşananlar üzerine Anlı “Davut Kıranlı’nın intihar ettiğine dair asılsız söylentiler ortalıkta dolaşıyor. Herkes saçma fikrini kendisine saklasın. Davut amca intihar etmedi. Şu anda Ordu’da kızı ile birlikte yaşıyor. Zaten çok büyük sıkıntıları var adamın, neden herkes üzerine gidiyor anlamış değilim. Bu türden haberler çıkararak adamı adeta ölmeye teşvik ediyorsunuz. Burada yapılması gereken tek şey ona destek olabilmek. Herkes kendisini onun yerine koysun. Adam başlı başına bir travma yaşadı zaten. Niçin üzerine gidiyor da böyle haberler çıkarıyorsunuz?” sözleri ile meseleye tepki ile yaklaştı.
15 Şub 2021 - 16:41 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.