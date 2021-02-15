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- 15 Şub 2021 - 16:47 G: 15 Şub 2021 - 16:56

Altın Tepe Taklak Oldu! Bu Kadar Düşüş Beklenmiyordu!

Altının kilogram fiyatı doların düşmesi ile birlikte sert düşüş yaşadı. Kilogram fiyatı 407 bin 700 liraya geriledi.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 407 bin 700 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 407 bin 520 lirayı, en yüksek ise 411 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 407 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 367 milyon 714 bin 34,20 lira, işlem miktarı ise 896,49 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 380 milyon 658 bin 77,20 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONSÖnceki Kapanış 411.500,001.816,50En Düşük 407.520,001.818,00En Yüksek411.200,001.818,00Kapanış407.700,001.818,00Ağırlıklı Ortalama 408.830,961.818,00Toplam İşlem Hacmi (TL)367.714.034,20
Toplam İşlem Miktarı (Kg)896,49
Toplam İşlem Adedi42

15 Şub 2021 - 16:47 AA İstanbul- Gündem

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