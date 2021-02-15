Bekçilik Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2021 EGM PA Bekçilik Sınav Sonuçları
20 Ocak 2021 tarihinde bekçilik için yazılı sınav yapılmıştı. Sınav sonra bekçilik sınav sonuçları heyecanla beklenmeye başlandı. Haberimizden bekçilik sınav sonuçları açıklaması hakkında bilgileri inceleyebilirsiniz.
18 Eylül 2020 tarihinde İstanbul ilinde görev yapacak toplamda 400 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağının açıklanması üzerine gerekli şartları taşıyan adaylar başvuru yapmışlardı. Şartları uygun olan adaylar 20 Ocak 2021 tarihinde ise Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavına girdiler. Sınava katılan adayların sonuçların ne zaman açıklanacağı ise merak etmeye başladılar.
Bekçilik sınavının ne zaman açıklanacağı ise belirlendi. 2020/1 dönem çarşı ve mahalle bekçiliği alımı yazılı sınav sonuçları 15 Şubat tarihinde açıklandı. Polis Akademisi ve Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden ulaşılan sonuçlara adaylar kimlik numaraları ile erişim sağlayabilecekler.
Sınav puanlarının değerlendirilmesi ise 100 tam puan üzerinden belirlendi. Doğru cevapların dikkate alınması ile 50 ve üzeri puan almış adaylar başarılı olarak sayıldılar. Her soru ise eşit puan ağırlığına sahip olan sınavda yanlış cevaplar da doğru cevapları etkilemedi. Cevap anahtarında hatanın olması ve bu noktanın Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda ise soru iptali yapılmayan sınavda, bu türden sorular da tüm adaylar için doğru kabul edildiler.
15 Şub 2021 - 16:47 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.