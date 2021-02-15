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- 15 Şub 2021 - 16:47 G: 15 Şub 2021 - 17:12

Bekçilik Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2021 EGM PA Bekçilik Sınav Sonuçları

20 Ocak 2021 tarihinde bekçilik için yazılı sınav yapılmıştı. Sınav sonra bekçilik sınav sonuçları heyecanla beklenmeye başlandı. Haberimizden bekçilik sınav sonuçları açıklaması hakkında bilgileri inceleyebilirsiniz.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

18 Eylül 2020 tarihinde İstanbul ilinde görev yapacak toplamda 400 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağının açıklanması üzerine gerekli şartları taşıyan adaylar başvuru yapmışlardı. Şartları uygun olan adaylar 20 Ocak 2021 tarihinde ise Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavına girdiler. Sınava katılan adayların sonuçların ne zaman açıklanacağı ise merak etmeye başladılar.

Bekçilik sınavının ne zaman açıklanacağı ise belirlendi. 2020/1 dönem çarşı ve mahalle bekçiliği alımı yazılı sınav sonuçları 15 Şubat tarihinde açıklandı. Polis Akademisi ve Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden ulaşılan sonuçlara adaylar kimlik numaraları ile erişim sağlayabilecekler.

Sınav puanlarının değerlendirilmesi ise 100 tam puan üzerinden belirlendi. Doğru cevapların dikkate alınması ile 50 ve üzeri puan almış adaylar başarılı olarak sayıldılar. Her soru ise eşit puan ağırlığına sahip olan sınavda yanlış cevaplar da doğru cevapları etkilemedi. Cevap anahtarında hatanın olması ve bu noktanın Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda ise soru iptali yapılmayan sınavda, bu türden sorular da tüm adaylar için doğru kabul edildiler.

15 Şub 2021 - 16:47 - Gündem

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