Ahmet Kürşad Dosdoğru Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Başkanı bugün yapılan açıklama ile değişti. Ahmet Kürşad Dosdoğru başkan oldu. Peki, Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir? İşte detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Başkanı bugün açıklanan bir karar kapsamında değişti. Buna göre Muhammed Cahid Şirin görevden alındı ve yerine vekaleten başkan yardımcısı olan Ahmet Kürşad Dosdoğru atanmış oldu. Bu gelişme sonrasında ise Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir sorusu özellikle ekonomik piyasalarda merak edilmeye başlandı. Mayıs 2020 tarihinde göreve gelmiş olan Şirin, Emine Erdoğan’ın özel kalem müdürü olan Elif Esen ile evliydi.
TÜİK’ten yapılan açıklama kapsamında başkanlığa Muhammed Cahit Şirin’in yerine halihazırda başkan yardımcılığı görevini yürütmekte olan Ahmet Kürşad Dosdoğru atandı. TÜİK’in resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada “Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığa başkan yardımcılığı görevini yürütmekte olan sayın Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atanmıştır, kamuoyuna duyurulur,” denildi.
15 Şub 2021 - 17:16 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.