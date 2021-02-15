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- 15 Şub 2021 - 17:16 G: 15 Şub 2021 - 17:23

Ahmet Kürşad Dosdoğru Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Başkanı bugün yapılan açıklama ile değişti. Ahmet Kürşad Dosdoğru başkan oldu. Peki, Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir? İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Başkanı bugün açıklanan bir karar kapsamında değişti. Buna göre Muhammed Cahid Şirin görevden alındı ve yerine vekaleten başkan yardımcısı olan Ahmet Kürşad Dosdoğru atanmış oldu. Bu gelişme sonrasında ise Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir sorusu özellikle ekonomik piyasalarda merak edilmeye başlandı. Mayıs 2020 tarihinde göreve gelmiş olan Şirin, Emine Erdoğan’ın özel kalem müdürü olan Elif Esen ile evliydi.

TÜİK’ten yapılan açıklama kapsamında başkanlığa Muhammed Cahit Şirin’in yerine halihazırda başkan yardımcılığı görevini yürütmekte olan Ahmet Kürşad Dosdoğru atandı. TÜİK’in resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada “Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığa başkan yardımcılığı görevini yürütmekte olan sayın Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atanmıştır, kamuoyuna duyurulur,” denildi.

15 Şub 2021 - 17:16 - Gündem

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