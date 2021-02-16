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- 16 Şub 2021 - 12:48 G: 16 Şub 2021 - 12:49

Çankaya’da Aralıksız Karla Mücadele

Çankaya Belediyesi karla mücadele ekipleri, 24 saattir aralıksız çalışıyor. Devam eden yağışa karşı yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, merdivenli yolları ve kaldırımları da temizliyor.   

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri

Çankaya Belediyesi, 24 saattir kesintisiz karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.   Pazartesi öğle saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte sahaya çıkan ekipler, Çankayalıların sorun yaşamaması için gece boyunca yol açma ve tuzlama çalışması yaptı. Günün ilk ışıkları ile merdivenli yollarda ve kaldırımlarda küreme çalışmalarına başlayan ekipler, yüksek kesimlerde yoğunlaşan kar yağışına karşı çalışmalarını hızlandırdı.  

Vatandaşların güvenliği açısından kaldırımları temizleyen ekipler de oluşturan Çankaya Belediyesi, kar nedeniyle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçiyor. Çankaya Belediyesi, ayrıca vatandaşlardan gelen ihbarlara da anında müdahale etmek için seferber oldu.   

Beklenen yoğun kar yağışının ulaşımı aksatmaması için gece gündüz çalıştıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çankaya’da 124 mahallede 52 araç ve 460 personelimizle karla ve buzlanmayla mücadele çalışmalarına da devam edeceğiz. Kendi ürettiğimiz buz çözücü solüsyonla buzlanmanın önüne geçeceğiz. Ekiplerimiz yoğun çalışmasını sürdürüyor. Çankaya’nın her sokağında çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.  

16 Şub 2021 - 12:48 - Belediyeler

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