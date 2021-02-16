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- 16 Şub 2021 - 13:00 G: 16 Şub 2021 - 13:11

Altın Düşüşünü Sürdürüyor! İşte Son Fiyatlar!

Altın fiyatları düşmeye devam ediyor. Kapalı çarşıda güncel son fiyatlar takip ediliyor.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 406,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.699,00 lira oldu.

16 Şub 2021 - 13:00 AA İstanbul- Gündem

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