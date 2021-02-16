Haberler Ankara Haberler Ankara
- 16 Şub 2021 - 13:05 G: 16 Şub 2021 - 13:20

THY Rekora Doymuyor! Türk Firmaları Zirvede!

THY ve Pegasus firmaları uçuş sayıları ile zirveye adaylar. Listede 1. olan THY'yi, 3. sırada olan Pegasus takip ediyor.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Türk Hava Yolları (THY), geçen hafta günlük ortalama 592 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer almayı sürdürdü.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 8-14 Şubat arasındaki uçuş trafiği raporunu göre, THY, günlük ortalama 592 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı. Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 383 günlük uçuşla Air France takip etti.

Pegasus Havayolları ise günlük 263 uçuşla listede 3. sırada yer aldı.

16 Şub 2021 - 13:05 AA İstanbul- Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Cüneyt Çakır'a Yine Büyük Bir Maç! UEFA Çakır'a Güveniyor! mask
Cüneyt Çakır'a Yine Büyük Bir Maç! UEFA Çakır'a Güveniyor!
Destici Meclise Çağrıda Bulundu! "Terör Örgütünün Partisinden Meclisi Kurtarın" mask
Destici Meclise Çağrıda Bulundu! "Terör Örgütünün Partisinden Meclisi Kurtarın"
Soylu ve Akar'dan Ziyaret! Hulusi Paşa "Gündem Malum Konu" mask
Soylu ve Akar'dan Ziyaret! Hulusi Paşa "Gündem Malum Konu"
Ali Palabıyık'a Önemli Görev! UEFA O Maça Atama Yaptı! mask
Ali Palabıyık'a Önemli Görev! UEFA O Maça Atama Yaptı!
Altın Düşüşünü Sürdürüyor! İşte Son Fiyatlar! mask
Altın Düşüşünü Sürdürüyor! İşte Son Fiyatlar!
YÖK'ten Flaş Karar! O Bölüme Artık Daha Zor Girilecek! mask
YÖK'ten Flaş Karar! O Bölüme Artık Daha Zor Girilecek!
Almanya'ya İstihdam Şoku! Son 10 Yılın Rekor Düşüşü! mask
Almanya'ya İstihdam Şoku! Son 10 Yılın Rekor Düşüşü!
Feyzioğlu'ndan YÖK Hamlesi! O Kararı Desteklediğini Açıkladı! mask
Feyzioğlu'ndan YÖK Hamlesi! O Kararı Desteklediğini Açıkladı!
Trabzonspor'dan Rekor Satış! Neredeyse Hepsi Tükendi! mask
Trabzonspor'dan Rekor Satış! Neredeyse Hepsi Tükendi!
Kar Yağışı Sebebiyle Korkunç Kaza! Ölü ve Yaralılar Var! mask
Kar Yağışı Sebebiyle Korkunç Kaza! Ölü ve Yaralılar Var!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Cüneyt Çakır'a Yine Büyük Bir Maç! UEFA Çakır'a Güveniyor! mask
Cüneyt Çakır'a Yine Büyük Bir Maç! UEFA Çakır'a Güveniyor!
Destici Meclise Çağrıda Bulundu! "Terör Örgütünün Partisinden Meclisi Kurtarın" mask
Destici Meclise Çağrıda Bulundu! "Terör Örgütünün Partisinden Meclisi Kurtarın"
Soylu ve Akar'dan Ziyaret! Hulusi Paşa "Gündem Malum Konu" mask
Soylu ve Akar'dan Ziyaret! Hulusi Paşa "Gündem Malum Konu"
Ali Palabıyık'a Önemli Görev! UEFA O Maça Atama Yaptı! mask
Ali Palabıyık'a Önemli Görev! UEFA O Maça Atama Yaptı!
Müge Anlı ve Ekibi ATV'den Ayrılıyor! O İsim Çoktan Gidişini Dile Getirdi... Sıra O İsimlerde! mask
Müge Anlı ve Ekibi ATV'den Ayrılıyor! O İsim Çoktan Gidişini Dile Getirdi... Sıra O İsimlerde!
Serdar Ortaç Devrini Kapattı! Artık Bambaşka Bir Sektörde! Paraya Para Demeyecek, Şöhret Üstüne Şöhret Kazanacak! mask
Serdar Ortaç Devrini Kapattı! Artık Bambaşka Bir Sektörde! Paraya Para Demeyecek, Şöhret Üstüne Şöhret Kazanacak!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL