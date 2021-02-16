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16 Şub 2021 - 13:05

THY Rekora Doymuyor! Türk Firmaları Zirvede!

THY ve Pegasus firmaları uçuş sayıları ile zirveye adaylar. Listede 1. olan THY'yi, 3. sırada olan Pegasus takip ediyor.