Ülkü Ocakları, soğuk Ankara gecelerinde sokaklarda sıcak çorba ikram etti

İÇLERİ ISITTILAR

Gezici Çorba İkram Aracıyla başkentin sokaklarını gezen ülkücü gençler, ikram ettikleri çorbalarla soğuk kış günlerinde nöbet tutan emniyet güçlerinin içini ısıttılar. Görevli emniyet ekipleri gençlerin bu jesti karşısında duygulanarak teşekkür ettiler. Gece mesaisinde olan belediye otobüs şoförleri ve taksiciler de ikramdan nasibini aldı. İşine giden, durakta bekleyen sağlık çalışanları ve vatandaşlara da sıcak çorba ikramı yapıldı.

Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel de çorba dağıtımına katıldı. Yüksel, "Bizler için gece gündüz demeden çalışan emniyet güçlerimiz ve sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere gece mesaisinde olan çalışanlarımıza yönelik çorba ikramlarımızı sürdürüyor, bu soğuk kış günlerinde yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. Çok olumlu tepkiler alıyoruz" dedi.