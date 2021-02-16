Ali Palabıyık'a Önemli Görev! UEFA O Maça Atama Yaptı!
18 Şubat Perşembe günü oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Wolfsberger-Tottenham maçına atama yapıldı. Zorlu mücadeleyi Ali Palabıyık oynatacak.
FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 18 Şubat Perşembe günü Avusturya'nın Wolfsberger ile İngiltere'nin Tottenham takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.55'te başlayacak.
Karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.