Cüneyt Çakır'dan Bir Başarı Daha! Şimdide Dünyanın İlk Üç'ü İçinde!
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu en iyi hakemleri açıkladı. Cüneyt Çakır'ı 21. yüzyılın en iyi ikinci hakemi seçti.
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, 21. yüzyılın en iyi ikinci hakemi seçildi.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu ( IFFHS), 2001-2020 yıllarını kapsayan dönemin en iyi hakemler listesini açıkladı.
IFFHS'nin her yıl jüri oylarıyla belirlediği en iyiler sıralaması baz alınarak hazırlanan listede, Alman Felix Brych 140 puanla zirvede yer aldı.
Cüneyt Çakır, Brych'in bir puan gerisinde ikinci, İngiliz Howard Webb ise 137 puanla üçüncü oldu.
1998-2003 yıllarında üst üste 6 kez en iyi hakem seçilen İtalyan Pierluigi Collina, 94 puanla 11. sırada kendisine yer buldu.
Listenin ilk 10 sırasındaki hakemler şunlar:
1. Felix Brych ( Almanya) 141 puan
2. Cüneyt Çakır ( Türkiye) 140
3. Howard Webb (İngiltere) 137
4. Markus Merk (Almanya) 135
5. Björn Kuipers (Hollanda) 133
6. Nicola Rizzoli (İtalya) 121
7. Oscar Julian Ruiz (Kolombiya) 104
8. Massimo Busacca (İsviçre) 96
9. Jorge Luis Larrionda (Uruguay) 96
10. Lubos Michel (Slovakya) 96
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.