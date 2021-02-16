Trabzonspor'da Kovid Tehlikesi Geçmiyor! Yeni Pozitif Futbolcular Var!
Daha önce 4 futbolcunun tesleri pozitif çıkan Trabzonspor'da 2 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Trabzonspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz Kovid-19 testlerinin sonucunda iki futbolcumuz ve bir A Takım personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. İzolasyona alınan futbolcularımız ve personelimizin tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Karadeniz ekibinde Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı böylelikle 6'ya yükseldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.