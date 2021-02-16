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- 16 Şub 2021 - 17:08 G: 16 Şub 2021 - 17:22

Trabzonspor'da Kovid Tehlikesi Geçmiyor! Yeni Pozitif Futbolcular Var!

Daha önce 4 futbolcunun tesleri pozitif çıkan Trabzonspor'da 2 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Trabzonspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz Kovid-19 testlerinin sonucunda iki futbolcumuz ve bir A Takım personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. İzolasyona alınan futbolcularımız ve personelimizin tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Karadeniz ekibinde Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı böylelikle 6'ya yükseldi.

16 Şub 2021 - 17:08 AA Trabzon- Spor

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