Yasak Elma Dizisinde Büyük Yıkım! Önce Halit Sonra Ender! Hasan Ali’ye Öyle Bir Ters Köşe Yaptılar ki… “Halit’in Kemikleri Sızlıyor!

Yasak Elma dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Berk Oktay, Eda Ece, Nilperi Şahinkaya, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade ve Erdal Özyağcılar son bölümdeki performanslarıyla beraber tüm dikkatleri üzerlerine çektiler. Dizide yaşanan olaylar her ne kadar gerçek hayatta yaşanması imkansız olsa da Ender yeni bölümde yine yaptı yapacağını. Milyonlarca kişi o sahnelerin ardından Halit’i yeniden anımsayarak yapılan plan karşısında büyük bir şok yaşadı.

Pazartesi günlerinin reyting rekortmeni Yasak Elma, son bölümünde izleyici üzerinde yankı uyandıracak sahneler yayımladı. Şahika’nın öldüğüne dair kanıt bulan ve ardından Hasan Ali’nin yanına giderek onu tehdit eden Ender, tüm dikkatleri üzerine çekti. Hasan Ali ise bu tehdit karşısında ne yapacağını bilemeyerek mecburen Ender’le evlenme kararı aldı. Ender’in bu planı karşısında yaşanan olay ise akıllara Halit’i getirdi.