Haberler Ankara Haberler Ankara
- 16 Şub 2021 - 17:27 G: 16 Şub 2021 - 17:32

Yasak Elma Dizisinde Büyük Yıkım! Önce Halit Sonra Ender! Hasan Ali’ye Öyle Bir Ters Köşe Yaptılar ki… “Halit’in Kemikleri Sızlıyor!

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve büyük küçük herkesin ilgisini çeken Yasak Elma dizisi son bölümünde geceye adeta damga vurdu. Dizide Erdal Özyağcılar’ın canlandırdığı Hasan Ali, yaşadıkları karşısında şaşkınlığına engel olamadı. Önce Halit sonra da Ender bu işe imzasını attı. Hasan Ali ise yaşadığı ters köşe karşısında adeta yıkıma uğradı. Dizinin izleyici kitlesi ise olayın şaşkınlığını üzerinden atamayarak yine entrika dolu bir bölüm izlediğini dile getirdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yasak Elma dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Berk Oktay, Eda Ece, Nilperi Şahinkaya, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade ve Erdal Özyağcılar son bölümdeki performanslarıyla beraber tüm dikkatleri üzerlerine çektiler. Dizide yaşanan olaylar her ne kadar gerçek hayatta yaşanması imkansız olsa da Ender yeni bölümde yine yaptı yapacağını. Milyonlarca kişi o sahnelerin ardından Halit’i yeniden anımsayarak yapılan plan karşısında büyük bir şok yaşadı.

Pazartesi günlerinin reyting rekortmeni Yasak Elma, son bölümünde izleyici üzerinde yankı uyandıracak sahneler yayımladı. Şahika’nın öldüğüne dair kanıt bulan ve ardından Hasan Ali’nin yanına giderek onu tehdit eden Ender, tüm dikkatleri üzerine çekti. Hasan Ali ise bu tehdit karşısında ne yapacağını bilemeyerek mecburen Ender’le evlenme kararı aldı. Ender’in bu planı karşısında yaşanan olay ise akıllara Halit’i getirdi.

16 Şub 2021 - 17:27 Ankara- Dizi Haberleri

# YASAK ELMA DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yasak Elma Dizisinde Şahika Ender'e Büyük İhanetini Gerçekleştirdi! Paraları Alıp Kaya'yla Kaçtı! Bir Değil İki Şok! mask
Yasak Elma Dizisinde Şahika Ender'e Büyük İhanetini Gerçekleştirdi! Paraları Alıp Kaya'yla Kaçtı! Bir Değil İki Şok!
Yasak Elma Dizisi 98. Bölüm Full İzle Fox TV! 15 Şubat 2021 Yasak Elma 98. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma Dizisi 98. Bölüm Full İzle Fox TV! 15 Şubat 2021 Yasak Elma 98. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma Dizisinde Kaya Yeniden Ekranlara Dönüyor! Kardeşinin İntikamını Ağır Bir Şekilde Alacak! Son Dakika Gölü... mask
Yasak Elma Dizisinde Kaya Yeniden Ekranlara Dönüyor! Kardeşinin İntikamını Ağır Bir Şekilde Alacak! Son Dakika Gölü...
Yasak Elma Şahika Öldü Mü? Nesrin Cavadzade Diziden Ayrılıyor Mu? mask
Yasak Elma Şahika Öldü Mü? Nesrin Cavadzade Diziden Ayrılıyor Mu?
Yasak Elma Dizisi 97. Bölüm Full İzle FOX TV! 8 Şubat 2021 Yasak Elma 97. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma Dizisi 97. Bölüm Full İzle FOX TV! 8 Şubat 2021 Yasak Elma 97. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Eda Ece'den Şahika Karakteri Diziden Ayrılıyor mu Sorusuna Net Yanıt Geldi! Son Noktayı Koydu! mask
Eda Ece'den Şahika Karakteri Diziden Ayrılıyor mu Sorusuna Net Yanıt Geldi! Son Noktayı Koydu!
Yasak Elma Dizisi 96. Bölüm Full İzle FOX TV! 1 Şubat 2021 Yasak Elma 94. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma Dizisi 96. Bölüm Full İzle FOX TV! 1 Şubat 2021 Yasak Elma 94. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma Dizisi İkiye Bölündü! Artık İyi ve Kötü Diye Bir Şey Yok! Taraflar Bambaşka... mask
Yasak Elma Dizisi İkiye Bölündü! Artık İyi ve Kötü Diye Bir Şey Yok! Taraflar Bambaşka...
Yasak Elma Dizisi Yayından Kaldırılıyor! O Sahne RTÜK'ün İpini Çekmesine Neden OIdu! Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor! mask
Yasak Elma Dizisi Yayından Kaldırılıyor! O Sahne RTÜK'ün İpini Çekmesine Neden OIdu! Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor!
Yasak Elma Dizisi 95. Bölüm Full İzle FOX TV! 25 Ocak 2021 Yasak Elma 94. Bölüm Tek Parça Youtube İzle mask
Yasak Elma Dizisi 95. Bölüm Full İzle FOX TV! 25 Ocak 2021 Yasak Elma 94. Bölüm Tek Parça Youtube İzle
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Maske Cezası Kalktı Mı? İşte Yargıtay'dan Son Maske Cezası Kararı! mask
Maske Cezası Kalktı Mı? İşte Yargıtay'dan Son Maske Cezası Kararı!
Müge Anlı İkranur Tirsi Neden Öldürüldü? İkranur Tirsi Kimdir? mask
Müge Anlı İkranur Tirsi Neden Öldürüldü? İkranur Tirsi Kimdir?
Çukur Final Mi Yapıyor? Çukur Dizisi Ne Zaman Bitiyor? mask
Çukur Final Mi Yapıyor? Çukur Dizisi Ne Zaman Bitiyor?
Bursluluk Sınavı Başvurusu Nasıl Yapılır? 2021 İOKBS Başvuru Formu! mask
Bursluluk Sınavı Başvurusu Nasıl Yapılır? 2021 İOKBS Başvuru Formu!
Yasak Elma Dizisinde Büyük Yıkım! Önce Halit Sonra Ender! Hasan Ali’ye Öyle Bir Ters Köşe Yaptılar ki… “Halit’in Kemikleri Sızlıyor! mask
Yasak Elma Dizisinde Büyük Yıkım! Önce Halit Sonra Ender! Hasan Ali’ye Öyle Bir Ters Köşe Yaptılar ki… “Halit’in Kemikleri Sızlıyor!
İŞKUR 46 Bin Personel Alımı Şartları Nelerdir? 3500 TL Maaşla İşçi Alımı İçin Başvuru Formu! mask
İŞKUR 46 Bin Personel Alımı Şartları Nelerdir? 3500 TL Maaşla İşçi Alımı İçin Başvuru Formu!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL