Yasak Elma Dizisinde Büyük Yıkım! Önce Halit Sonra Ender! Hasan Ali’ye Öyle Bir Ters Köşe Yaptılar ki… “Halit’in Kemikleri Sızlıyor!
FOX TV ekranlarında yayınlanan ve büyük küçük herkesin ilgisini çeken Yasak Elma dizisi son bölümünde geceye adeta damga vurdu. Dizide Erdal Özyağcılar’ın canlandırdığı Hasan Ali, yaşadıkları karşısında şaşkınlığına engel olamadı. Önce Halit sonra da Ender bu işe imzasını attı. Hasan Ali ise yaşadığı ters köşe karşısında adeta yıkıma uğradı. Dizinin izleyici kitlesi ise olayın şaşkınlığını üzerinden atamayarak yine entrika dolu bir bölüm izlediğini dile getirdi.
Yasak Elma dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Berk Oktay, Eda Ece, Nilperi Şahinkaya, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade ve Erdal Özyağcılar son bölümdeki performanslarıyla beraber tüm dikkatleri üzerlerine çektiler. Dizide yaşanan olaylar her ne kadar gerçek hayatta yaşanması imkansız olsa da Ender yeni bölümde yine yaptı yapacağını. Milyonlarca kişi o sahnelerin ardından Halit’i yeniden anımsayarak yapılan plan karşısında büyük bir şok yaşadı.
Pazartesi günlerinin reyting rekortmeni Yasak Elma, son bölümünde izleyici üzerinde yankı uyandıracak sahneler yayımladı. Şahika’nın öldüğüne dair kanıt bulan ve ardından Hasan Ali’nin yanına giderek onu tehdit eden Ender, tüm dikkatleri üzerine çekti. Hasan Ali ise bu tehdit karşısında ne yapacağını bilemeyerek mecburen Ender’le evlenme kararı aldı. Ender’in bu planı karşısında yaşanan olay ise akıllara Halit’i getirdi.
16 Şub 2021 - 17:27 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.