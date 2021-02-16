Müge Anlı İkranur Tirsi Neden Öldürüldü? İkranur Tirsi Kimdir?
Müge Anlı İle Tatlı Sert programı son bölümünde yaşananlar herkesi şok etti. 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cinayeti aydınlatıldı. Peki, İkranur Tirsi neden öldürüldü? İşte detaylar...
Uzun yılladır ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programının ekrana gelen son bölümünde yaşananlar izleyenleri şaşkına çevirdi. Programda bir süredir gündem olan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin cinayeti aydınlatıldı. Müge Anlı programda küçük kızın kendi öz amcası tarafından öldürüldüğünü ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki İkranur Tirsi, geçtiğimiz yıl 27 haziran günü ortadan kaybolmuştu. Kaybolmasından 3 gün sonra evlerinin yakınındaki derede cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi’nin ölüm nedeni o dönemden bu yana araştırılıyordu. Küçük kızın cinayete kurban gitme ihtimali üzerine de yapılan çalışmalara bağlı olarak içlerinde dedesinin ve amcasının da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Sorguların ve adli çalışmaların devam ettiği İkranur Tirsi cinayeti 8 ay sonra aydınlatıldı. 7 yaşındaki küçük kızın olay sırasında 13 yaşında olan öz amcası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
16 Şub 2021 - 17:41 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.