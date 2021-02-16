Maske Cezası Kalktı Mı? İşte Yargıtay'dan Son Maske Cezası Kararı! Koronavirüsün tüm Türkiye’de boy göstermesinin ardından virüsün bulaşma riskinin azalması açısından maske takma zorunluluğu getirilmiş ve takmayanlara idari para cezası uygulanacağı belirtilmişti. Söz konusu olayın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Yaşanan bu gelişmeyle beraber vatandaşlar, “Maske cezası kalktı mı?” sorgusuna yanıt aramaya başladı. İşte Yargıtay’dan gelen son maske cezası kararı…

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, maske ve maske takmama cezası hakkında son derece önemli bir gelişmeye imza attı. Konu hakkında alınan bilgiler kapsamında Yargıtay 19. Ceza Dairesinin, “Maske takmayanlara Kabahatler Kanunu uyarınca ceza verilmesi!” neticesinde 14 Aralık 2020 tarihinde alınan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 12 Ocak 2021’de bu genelgeye itiraz ettiği ortaya çıktı.

Söz konusu itirazın ardından, somut uyuşmazlıkta Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesinin uygulanacak olması ifade edilerek daire, “Maske takmayanlara Kabahatler Kanunu uyarınca ceza verilmesi!” kararın kaldırılmasını istedi. Yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar verilen kararı merak ederek bu sürecin nasıl başladığını araştırmaya başladı.

Bolu ilinde Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda maske takmayan bir vatandaş, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine uymadığı gerekçesiyle idari para cezasına çarptırılmış ve sonrasında bu konuya itiraz etmişti. Yapılan itirazın ardından ceza sulh mahkemesi kapsamında ceza iptal edilmişti. Ardından Adalet Bakanlığı’nın ‘kanun yararına bozma’ isteği doğrultusunda dosya Yargıtay 19. Ceza Dairesine gitmişti. Sonrasında ise başkanlığın başvurusu Daire’den onay görmüş ve sulh ceza mahkemesinin kararı 14 Aralık 2020’de bozulmuştu.

Maske Cezası Kalktı mı?

Pandemi sürecinde getirilen maske takmama cezası yeniden görüşmeye açıldı. Bu kapsamda Haber Türk’ün haberine göre, yapılan itirazı kabul eden Yargıtay 19. Ceza Dairesi, 14 Aralık 2020’de ‘maske cezası’ hakkında verdiği kararı kaldırdı. Uyuşmazlığın Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini beyan eden Daire, bu şekildeki benzer dosyalar için de verdiği yöndeki aynı kararları kaldırdı.

Yargıtay 19. Ceza Dairesinin verdiği kararının ardından maske takmayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca idari yaptırım uygulamasının önü açıldı. Haber Türk’ün haberi kapsamında ‘maske cezası’ kaldırıldı.