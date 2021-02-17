Büyükşehir’den Can Dostlar İçin Soğuk Günlerde Gönüllülerle İş Birliği

Büyükşehirden Can Dostlar İçin Soğuk Günlerde Gönüllülerle İş Birliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te yaşayan sokak hayvanları için sivil toplum kuruluşları, ilçe belediyeler ve gönüllü hayvanseverlerle iş birliği yapmayı sürdürüyor. Kentin en ücra noktalarında özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmalarını artıran Büyükşehir Belediyesi, merkez ve çevre 15 ilçe belediyesine ayrı ayrı 1’er ton mama desteği sağladı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Başkent’te gönüllü hayvanseverler tarafından kurulan 17 barınağa 10 ton kömür yardımında da bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentte yaşayan tüm canlılara sahip çıkarak hayvan dostu uygulamalarına devam ediyor.

Havaların soğuması ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmayan Büyükşehir Belediyesi kentin birçok noktasında besleme çalışmalarını artırdı. Büyükşehir Belediyesi kısırlaştırma sağlık beslenme ve yakacak ihtiyaçları konusunda sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere gönüllü hayvanseverler ve ilçe belediyelerle can dostları için iş birliği yapmayı sürdürüyor.

Hava Sıcaklığının Düşmesiyle Besleme Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı etkili olan kar yağışı ve hava sıcaklığının düşmesi sonrası 15 merkez ve çevre ilçe belediyesine ayrı ayrı 1er ton kedi ve köpek maması desteği sağladı.

Sokak hayvanları için iş birliğinin önemli olduğu belirten Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürü Mustafa Şenel, “Büyükşehir Belediyesi olarak kış aylarının en soğuk zamanlarını yaşadığımız şu günlerde sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılmak üzere kırsalda bulunan ilçelere kedi ve köpek maması desteğinde bulunuyoruz. Sokak hayvanlarının mağdur olmaması için paydaşlarımızla iş birliğimiz artarak devem edecek” dedi.

17 Noktaya 10 Ton Kömür Yardımı

Sokak hayvanlarının ısınma problemini de göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi gönüllüler tarafından kurulan barınaklara mevsiminde kullanılması için kömür yardımında da bulundu.

Kış mevsiminin etkisini göstermesi üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Mamak Gölbaşı Haymana Elmadağ ve Sincan başta olmak üzere toplam 17 noktaya 10 ton kömür yardımı yaptı.

Büyükşehir Belediyesinin mama desteğinden yararlandıklarını ifade eden Yenimahalle Belediyesi Veteriner Hekimi Kerem Sındır düşüncelerini, “Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesi olarak sürekli diyalog halindeyiz. Özellikle mama ve kısırlaştırma çalışmalarında destek alıyoruz. Pandemi sürecinde zorlu şartlarda aç kalan kedi ve köpekler için besleme çalışması yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi bu konularda bize çok destek oluyor. Birlikte çalışmaktan çok mutluyuz” sözleriyle paylaştı.

Beypazarı Belediyesi yetkilisi Mesut Diri, “Soğuk havalarda Büyükşehir Belediyesi gerek mama gerekse sağlık konularında bize destek oluyor. Belediyemize çok teşekkür ederiz” derken, Çubuk Belediyesi yetkilisi Fahrettin Elvan da, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kış günü sokakta yaşayan hayvanlara birlik ve beraberlik içerisinde besleme çalışması yapıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” diye konuştu.