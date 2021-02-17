Galatasaray'ın Kadrosu Belli Oldu! İşte Kampa Katılacaklar!
Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Tedavilerine devam edilen Emre Taşdemir ve Saracchi ile karantina süresi yarın dolacak Halil Dervişoğlu kadroda olmayacak.
Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maç için bugün Antalya'ya gidecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan sarı-kırmızılı takım, çalışmalarına Antalya'da devam edecek.
Galatasaray'da tedavileri devam eden Emre Taşdemir ve Marcelo Saracchi ile karantina süresi yarın dolacak olan Halil Dervişoğlu, kamp kadrosunda yer almıyor.
Sarı-kırmızılı takımın, Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.