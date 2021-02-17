Haberler Ankara Haberler Ankara
- 17 Şub 2021 - 17:21 G: 17 Şub 2021 - 17:22

İstanbul Valiliğinden Açıklama! Eğitim Kar Tatili!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklama ile yüz yüze eğitime 1 gün süre ile ara verildiğini açıkladı.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar ve buzlanma nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

17 Şub 2021 - 17:21 AA İstanbul- Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
İşçiye 1420 Lira Ödeniyor! İşçi Ödeme Almak İçin Başvuru Nasıl Yapabilir, Şartları Nelerdir? mask
İşçiye 1420 Lira Ödeniyor! İşçi Ödeme Almak İçin Başvuru Nasıl Yapabilir, Şartları Nelerdir?
Kabine Toplantısı Ne Zaman, Saat Kaçta? 17 Şubat Yasaklar Kalkıyor Mu? Kafeler Açılacak Mı, Kısıtlamalar Gevşeyecek Mi? mask
Kabine Toplantısı Ne Zaman, Saat Kaçta? 17 Şubat Yasaklar Kalkıyor Mu? Kafeler Açılacak Mı, Kısıtlamalar Gevşeyecek Mi?
Cüceloğlu'nun Ölümüne Soruşturma! Savcı Harekete Geçti! mask
Cüceloğlu'nun Ölümüne Soruşturma! Savcı Harekete Geçti!
Kafeler Ne Zaman Açılacak? Kabine Toplantısında Görüşülecek Mi? Karar Ne Olacak? mask
Kafeler Ne Zaman Açılacak? Kabine Toplantısında Görüşülecek Mi? Karar Ne Olacak?
Kritik Toplantı Başladı! Gözler Kabinede! mask
Kritik Toplantı Başladı! Gözler Kabinede!
Almanya'dan Korkutucu Haber! Mutant Virüs Hızında Artış! mask
Almanya'dan Korkutucu Haber! Mutant Virüs Hızında Artış!
Red Bull Karar Verdi! O Etkinliğin Filmi Çekilecek! mask
Red Bull Karar Verdi! O Etkinliğin Filmi Çekilecek!
Üniversitelerde bahar dönemi ne zaman başlıyor? Sınavlar online mı yapılacak? mask
Üniversitelerde bahar dönemi ne zaman başlıyor? Sınavlar online mı yapılacak?
İki Ünlü Sanatçı'ya Şok! Bu Sefer Hapis Cezası İsteniyor! mask
İki Ünlü Sanatçı'ya Şok! Bu Sefer Hapis Cezası İsteniyor!
Restoran, Kafe, Lokantalar Ne Zaman Açılıyor? Kısıtlamalar Kalkacak Mı? mask
Restoran, Kafe, Lokantalar Ne Zaman Açılıyor? Kısıtlamalar Kalkacak Mı?
# HAVA DURUMU İLE İLİŞKİLİ:
Valilikten Uyarı Sonrası Bir Haber Daha! Eğitim'e Kar Tatili! mask
Valilikten Uyarı Sonrası Bir Haber Daha! Eğitim'e Kar Tatili!
Meteorolojiden Yeni Uyarılar Geliyor! O İller İçin Yoğun Kar Uyarısı! mask
Meteorolojiden Yeni Uyarılar Geliyor! O İller İçin Yoğun Kar Uyarısı!
Valilikten Kritik Uyarı! Herkesi Önlem Almaya Çağırdılar! mask
Valilikten Kritik Uyarı! Herkesi Önlem Almaya Çağırdılar!
51 Yılın En Yüksek Değerlerine Ulaşıldı! Sıcaklar Korkutuyor! mask
51 Yılın En Yüksek Değerlerine Ulaşıldı! Sıcaklar Korkutuyor!
Cuma Günü Aşırı Soğuklar Geliyor! Yoğun Kar Beklentisi Yüksek! mask
Cuma Günü Aşırı Soğuklar Geliyor! Yoğun Kar Beklentisi Yüksek!
Ocak Ayında Artış Kaydedildi! Kuraklık Azalma Gösterdi! mask
Ocak Ayında Artış Kaydedildi! Kuraklık Azalma Gösterdi!
Sokağa Çıkma Yasağına Sis İle Uyandılar! İşte İki Şehirde Son Durum! mask
Sokağa Çıkma Yasağına Sis İle Uyandılar! İşte İki Şehirde Son Durum!
Ankara'da Kar Ne Zaman Başlayacak? Meteoroloji Kar Yağışı İçin Saat Verdi! mask
Ankara'da Kar Ne Zaman Başlayacak? Meteoroloji Kar Yağışı İçin Saat Verdi!
Ankara Buz Tuttu, Hava Sıcaklığı -17 Dereceye Kadar Düştü mask
Ankara Buz Tuttu, Hava Sıcaklığı -17 Dereceye Kadar Düştü
Son Dakika... Meteoroloji'den Kar Uyarısı Geldi! 10 Derece Daha Düşecek mask
Son Dakika... Meteoroloji'den Kar Uyarısı Geldi! 10 Derece Daha Düşecek
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Arıza’dan Ramo’ya; Ramo’dan Arıza Dizisine Oyuncu Alışverişi! İki Dizi Neredeyse Birleşecek! Seyircileri Neler Bekliyor Neler… mask
Arıza’dan Ramo’ya; Ramo’dan Arıza Dizisine Oyuncu Alışverişi! İki Dizi Neredeyse Birleşecek! Seyircileri Neler Bekliyor Neler…
Kıraathane Buluşmaları Regaip Kandil Özel mask
Kıraathane Buluşmaları Regaip Kandil Özel
Ankara Haftalık Koronavirüs Tablosu Açıklandı! Hangi İllerde Koronavirüs Vaka Sayısı Azaldı? Yerli Aşıda Son Durum Nedir? mask
Ankara Haftalık Koronavirüs Tablosu Açıklandı! Hangi İllerde Koronavirüs Vaka Sayısı Azaldı? Yerli Aşıda Son Durum Nedir?
Mucize Doktor Dizisinde Ali Vefa Karakteri Ayrılıyor! Fragman Her Şeyi Ortaya Çıkartı! Artık Bir Bölüm Bile Olmayacak... mask
Mucize Doktor Dizisinde Ali Vefa Karakteri Ayrılıyor! Fragman Her Şeyi Ortaya Çıkartı! Artık Bir Bölüm Bile Olmayacak...
18 Şubat Ankara'da Okullar Tatil Mi? Yarın 18 Şubat Çarşamba Hangi İllerde Okullar Tatil? mask
18 Şubat Ankara'da Okullar Tatil Mi? Yarın 18 Şubat Çarşamba Hangi İllerde Okullar Tatil?
İstanbul Valiliğinden Açıklama! Eğitim Kar Tatili! mask
İstanbul Valiliğinden Açıklama! Eğitim Kar Tatili!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL