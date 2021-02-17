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17 Şub 2021 - 17:21

İstanbul Valiliğinden Açıklama! Eğitim Kar Tatili!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklama ile yüz yüze eğitime 1 gün süre ile ara verildiğini açıkladı.